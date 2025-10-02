¿Por qué el balón del Mundial 2026 se llama TRIONDA y qué significan sus colores?

Este jueves 2 de octubre de 2025 se presentó oficialmente el Balón del Mundial 2026. La TRIONDA se une a una selecta lista de balones que ha presentado la marca Adidas para la historia de los mundiales. Este esférico cuenta con unos diseños que lo vuelven único.

El Mundial del 2026 de Estados Unidos, Canadá y México es el primero que cuenta con 3 sedes para recibir la Copa del mundo. El nombre TRIONDA hace homenaje a las 3 sedes y también hay colores y detalles que son únicos de cada una de estas naciones.

De acuerdo a la FIFA los detalles en el balón hacen referencia a hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Es uno de los balones más coloridos en la historia de los mundiales.

La TRIONDA también cuenta con la tecnología que ayuda al VAR para la medición del fuera de juego automático. Asimismo, desde su composición a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. Elaborando una superficie que le da la estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire.

En las próximas horas la pelota llegará a las diferentes tiendas del mundo con distintos precios, según la versión que se adquiera. Con esta revelación se afinan casi todos los detalles para lo que será el sorteo del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre.

Los países ya clasificados al Mundial de 2026

Esta es la lista de completa, de los que hasta el momento, ya han clasificado al Mundial de 2026:

Canadá, México, Estados Unidos, Australia, RI de Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón, Marruecos, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Nueva Zelanda.