Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

¿Por qué el balón del Mundial 2026 se llama TRIONDA y qué significan sus colores?

Estos son todos los detalles del nuevo balón del Mundial 2026 que se llama TRIONDA.

Por Jose Cedeño Mendoza

Se presentó oficialmente la nueva pelota para el Mundial 2026
© @adidasfootballSe presentó oficialmente la nueva pelota para el Mundial 2026

Este jueves 2 de octubre de 2025 se presentó oficialmente el Balón del Mundial 2026. La TRIONDA se une a una selecta lista de balones que ha presentado la marca Adidas para la historia de los mundiales. Este esférico cuenta con unos diseños que lo vuelven único.

El Mundial del 2026 de Estados Unidos, Canadá y México es el primero que cuenta con 3 sedes para recibir la Copa del mundo. El nombre TRIONDA hace homenaje a las 3 sedes y también hay colores y detalles que son únicos de cada una de estas naciones.

De acuerdo a la FIFA los detalles en el balón hacen referencia a hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Es uno de los balones más coloridos en la historia de los mundiales.

La TRIONDA también cuenta con la tecnología que ayuda al VAR para la medición del fuera de juego automático. Asimismo, desde su composición a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. Elaborando una superficie que le da la estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire.

Los cambios que la FIFA estudia para el Mundial de Clubes

ver también

Los cambios que la FIFA estudia para el Mundial de Clubes

En las próximas horas la pelota llegará a las diferentes tiendas del mundo con distintos precios, según la versión que se adquiera. Con esta revelación se afinan casi todos los detalles para lo que será el sorteo del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre.

Publicidad
William Pacho anuló a Lamine Yamal y los hinchas del Real Madrid explotan

ver también

William Pacho anuló a Lamine Yamal y los hinchas del Real Madrid explotan

Los países ya clasificados al Mundial de 2026

Esta es la lista de completa, de los que hasta el momento, ya han clasificado al Mundial de 2026:

Canadá, México, Estados Unidos, Australia, RI de Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón, Marruecos, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Nueva Zelanda.

Encuesta

¿Te gusta el nuevo Balón del Mundial 2026?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
FOTO | Se filtra el que sería el nuevo Balón del Mundial 2026
Mundial 2026

FOTO | Se filtra el que sería el nuevo Balón del Mundial 2026

El plan de FIFA y UEFA sobre la posible expulsión de Israel
FIFA

El plan de FIFA y UEFA sobre la posible expulsión de Israel

Revelan los convocados que tendría Ecuador para jugar contra Estados Unidos y México
Fútbol de Ecuador

Revelan los convocados que tendría Ecuador para jugar contra Estados Unidos y México

Piero Hincapié no sería convocado por la Selección de Ecuador ¿Hay reemplazos?
Fútbol de Ecuador

Piero Hincapié no sería convocado por la Selección de Ecuador ¿Hay reemplazos?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo