Ni Brasil ni Argentina: El impresionante récord que alcanzó la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador alcanzó un récord sin precedentes en las Eliminatorias Sudamericanas. Esta marca es de su mejor línea de juego, la defensa. ‘La Tri’ consiguió solo recibir 5 goles, y con eso igualó a Brasil, como las menos goleadas en la historia de las Eliminatorias. Pero también se llevó otra marca.

De acuerdo a la revelación de Mister Chip, la Selección de Ecuador se convirtió en la primera en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas que solo recibe dos goles en una serie de 15 partidos consecutivos. La marca anteriormente era de Brasil y Argentina, que sufrieron 3 goles en 15 encuentros.

La defensa de la Selección de Ecuador es una de las defensas más importantes de toda la Eliminatoria y de Sudamérica. Con grandes estrellas que ahora mismo están en su mejor momento en Europa como Piero Hincapié en Arsenal y William Pacho en PSG.

El último gol que le hicieron a Ecuador fue en la fecha 13 de las Eliminatorias, en la victoria 2 a 1 contra Venezuela. Aquel tanto llegó sobre el final, en el minuto 91, por parte de Jhonder Cadiz. Desde entonces a Ecuador no le volvieron a marcar.

La defensa de Ecuador ha generado diferentes reacciones a nivel mundial, ya que ahora se ve como una de las “murallas” más duras a competir para la próxima Copa del Mundo. Asimismo, Ecuador ha encontrado en Hernán Galíndez al portero que más necesitaba en los últimos años.

Los únicos equipos que le pudieron hacer gol a Ecuador en las Eliminatorias

Solo 5 goles recibió la Selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas, siendo los anotadores los siguientes jugadores: Lionel Messi, Agustín Canobbio, Rodrigo Ramallo, Rodrygo y Jhonder Cadiz. Solo perdió 2 de esos partidos en los que le marcaron, y 3 goles fueron en las 3 primeras fechas.

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.