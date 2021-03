"No hubo robo": Mister Peet asegura que Cusco FC no fue perjudicado por arbitraje

El empate 2-2 entre Alianza Lima y Cusco FC dejó varias polémicas. Dos de ellas el penal no cobrado a favor de del equipo de la ciudad imperial tras una mano de Jonathan Lacerda y el segundo gol convalidado al cuadro cusqueño cuando el balón no ingresó en su totalidad.

Para el periodista deportivo Peter Arévalo, el arbitraje no perjudicó a Cusco FC por lo que no se puede hablar de un robo al equipo dirigido por el argentino Carlos Ramacciotti.

"Lo de Lacerda es penal, definitvamente es penal. No voy a hablar de un robo porque no fue un acto continuo de perjudicar a Cusco FC, porque queda demostrado que en el segundo gol de Cusco FC el balón no entró", indicó Peter en el programa 'A Presión'.

Entre otros de los análisis de Peter, se refirió a la poca seguridad que brinda Steven Rivadeneyra en el arco de Alianza Lima: "No tenemos nada en contra de nadie, pero me parece que Alianza Lima necesita seguridad y mando. Rivadeneyra no lo hace, si mejora en buena hora para Alianza y que me tape la boca y a todos los que dudan de él".

El próximo encuentro de Alianza Lima será ante Sport Huancayo el domingo 11 de abril en horario todavía por definirse.

Lee También