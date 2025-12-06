FIFA publica fechas y horarios de los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Luego de conocer sus rivales en el Mundial 2026, había la incógnita de las fechas y horas en las que la Selección de Ecuador enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La FIFA dio a conocer ya todos los horarios de los respectivos partidos de la Copa.

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

Y finalmente cierra su participación en fase de grupos en New York New Jersey a las 16h00 (hora USA, 15h00 hora de Ecuador). La ‘Tri’ aspira clasificar al menos como mejor tercera.

En caso de clasificar primeros, Ecuador enfrentará a uno de los mejores terceros del lado del cuadro y si clasifica 2do enfrentará al 2do del grupo I que podría ser Noruega, Senegal y uno de los repechajes por definir.

Fixture Mundial 2026 Grupo E

Las condiciones especiales de la FIFA:

Los cuatro mejores del ranking FIFA (Argentina, España, Francia e Inglaterra) no se enfrentarán entre sí hasta semifinales, siempre y cuando todos terminen primeros en sus grupos.

Publicidad

Publicidad

ver también El DT que se ofreció a la Selección de Ecuador en pleno sorteo del Mundial 2026

El fixture recién se conocerá 24 horas a través de otro programa especial. Se podrá ver por FIFA+ y el canal oficial de FIFA en YouTube.

En resumen