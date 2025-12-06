OFICIAL: La FIFA confirmó los horarios y los estadios para los partidos de Colombia en el Mundial 2026

Este sábado 6 de diciembre de 2025 la FIFA confirmó los horarios y estadios para los próximos partidos de Colombia en el Mundial 2026. La Selección ‘Cafetera’ tendrá que compartir grupo con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre RD Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

¿En qué horarios y en qué estadios jugará la Selección de Colombia?

Estos son los horarios y estadios para ver los partidos de Colombia:

Uzbekistán vs Colombia a las 21H00 (CO) en el Estadio Banorte el 17 de junio de 2026

Colombia vs Ganador repechaje FIFA a las 21H00 (CO) en el NRG Stadium el 23 de junio de 2026

Portugal vs Colombia a las 18H30 (CO) en el Hard Rock Stadium el 27 de junio de 2026

Colombia tiene claro el objetivo en este grupo y es ubicarse entre los dos primeros para clasificar sin problemas a 16avos de final. No obstante, ahora también es una prioridad llegar como primero ya que con eso se evitaría un complicado cuadro.

Los horarios de los partidos de Colombia con el horario local de cada sede. (Foto: FIFA)

¿Con quién le puede tocar a Colombia en los 16avos del Mundial?

La Selección Colombia si clasifica en el segundo lugar del grupo K, tendrá que jugar contra Croacia o Inglaterra, si es que estos terminan en segundo lugar en su grupo. Pero si es primero todo cambia y se terminará enfrentando a uno de los mejores terceros.

