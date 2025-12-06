Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Colombia

OFICIAL: La FIFA confirmó los horarios y los estadios para los partidos de Colombia en el Mundial 2026

Estos son los horarios y estadios para los partidos de Colombia en el Mundial 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Los horarios de Colombia para jugar el Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVLos horarios de Colombia para jugar el Mundial 2026

Este sábado 6 de diciembre de 2025 la FIFA confirmó los horarios y estadios para los próximos partidos de Colombia en el Mundial 2026. La Selección ‘Cafetera’ tendrá que compartir grupo con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre RD Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

¿En qué horarios y en qué estadios jugará la Selección de Colombia?

Estos son los horarios y estadios para ver los partidos de Colombia:

  • Uzbekistán vs Colombia a las 21H00 (CO) en el Estadio Banorte el 17 de junio de 2026
  • Colombia vs Ganador repechaje FIFA a las 21H00 (CO) en el NRG Stadium el 23 de junio de 2026
  • Portugal vs Colombia a las 18H30 (CO) en el Hard Rock Stadium el 27 de junio de 2026

Colombia tiene claro el objetivo en este grupo y es ubicarse entre los dos primeros para clasificar sin problemas a 16avos de final. No obstante, ahora también es una prioridad llegar como primero ya que con eso se evitaría un complicado cuadro.

Los horarios de los partidos de Colombia con el horario local de cada sede. (Foto: FIFA)

Los horarios de los partidos de Colombia con el horario local de cada sede. (Foto: FIFA)

¿Con quién le puede tocar a Colombia en los 16avos del Mundial?

La Selección Colombia si clasifica en el segundo lugar del grupo K, tendrá que jugar contra Croacia o Inglaterra, si es que estos terminan en segundo lugar en su grupo. Pero si es primero todo cambia y se terminará enfrentando a uno de los mejores terceros.

Encuesta

¿En qué puesto de su grupo terminará Colombia?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • La FIFA confirmó el 6 de diciembre de 2025 los horarios y estadios para los partidos de la Selección Colombia en el Mundial.
  • Colombia comparte grupo en el Mundial 2026 con Uzbekistán, Portugal y un clasificado de repechaje (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).
  • El partido Portugal vs Colombia será el 27 de junio de 2026 a las 18H30 (CO) en el Hard Rock Stadium.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
El primer posteo de Cristiano Ronaldo tras el sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

El primer posteo de Cristiano Ronaldo tras el sorteo del Mundial 2026

La Selección de Ecuador jugará contra estos rivales en la previa del Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

La Selección de Ecuador jugará contra estos rivales en la previa del Mundial 2026

El durísimo camino que tendría Colombia en el Mundial 2026 para ser campeón
Mundial 2026

El durísimo camino que tendría Colombia en el Mundial 2026 para ser campeón

FIFA publica fechas y horarios de los partidos de Ecuador en el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

FIFA publica fechas y horarios de los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo