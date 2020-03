Nicole Regnier denunció que fue acosada sexualmente en el Junior de Barranquilla

Una de las jugadoras colombianas más famosas durante los últimos años, sin ninguna duda, ha sido Nicole Regnier, quien a sus 18 años logró vestir la camiseta del Atlético de Madrid y ha tenido la oportunidad de representar a la Selección Colombia.

En el auge del fútbol femenino en Colombia, la futbolista se abrió campo en los equipos colombianos y en el 208 llegó al Junior de Barranquilla, equipo con el que no le fue muy bien ni futbolística, ni personalmente.

En diálogo con el podcast, ‘Otro Podcast Más’, de Christian Solano y Sebastián Heredia, Nicole decidió romper el silencio de lo que le pasó en el equipo tiburón e hizo revelaciones muy serias ya que habla de un acoso sistemático en este club.

“Futbolísticamente quedé en deuda, pero tuvimos muchos problemas. Desde la primera semana que llegué a Barranquilla me reuní con toda la gente y les dije que el técnico no iba a funcionar. Él escribía y mandaba cosas terribles en un grupo de whatsapp que teníamos y allí estaba la delegaba del equipo, pero no pasaba nada”, dijo Regnier.

Y agregó: “Una cosa es un piropo, que tampoco debía hacerlo. Me parecen bien los hombres caballerosos y espero que eso no acabe, pero hay comentarios que ya son vulgaridades, frases sexuales y eso está mal. Llegó un punto en el que pasaba muy seguido y una vez pasó muy feo al frente del grupo antes del entrenamiento y yo me fui a hablar a las oficinas, me pidieron que continuara, pero fue desastroso”.

Finalmente comentó que tuvo que acudir a las autoridades para registrar los hechos: “Yo a él le hice una denuncia por tema de acoso y abuso porque era un tipo muy irrespetuoso. Tuve muchísimos inconvenientes y estuve a punto de renunciar por todas las guachadas y barbaridades que él me decía”.

