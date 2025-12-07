Es tendencia:
Manchester United va por un titular de la Selección de Ecuador

Manchester United va otra vez por un jugador ecuatoriano, y es que un titular de la Selección está en carpeta de los 'red devils'.

En un mes en el que el Chelsea y Arsenal se llevaron a jugadores de Ecuador, ahora es el Manchester United quien quiere contar con uno de los titulares de la Selección de Ecuador: Nilson Angulo.

El medio TeamTalk dio a conocer que Nilson Angulo tuvo scouts del Manchester United y Tottenham en el partido vs. el St. Gilloise el fin de semana pasado. Contentos se fueron ya que además de generar jugadas individuales de crack, anotó un golazo.

El United y los Spurs serían los terceros interesados en el ex Liga de Quito desde la Premier League, ya hace meses viene sonado el interés del Liverpool antes que se afianze en la ‘Tri’.

Angulo firmó contrato con el Anderlecht hasta el 2029 para blindarlo, su cláusula de salida está por los 50 millones de euros y el club belga está dispuesto a venderlo pero luego del Mundial 2026 donde será uno de los fijos en las convocatorias.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

Nilson Angulo – Selección Ecuador

Nilson Angulo – Selección Ecuador

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

En resumen

  • Manchester United y Tottenham enviaron scouts a ver a Nilson Angulo en el partido contra el St. Gilloise.
  • El interés de los clubes de la Premier League se suma al reportado interés del Liverpool meses atrás.
  • Angulo tiene contrato con el Anderlecht hasta el 2027 y su valor de mercado es de 2 millones de euros.
  • La cláusula de salida de Nilson Angulo asciende a los 50 millones de euros, y el club belga considera venderlo después del Mundial 2026.
Gustavo Dávila
