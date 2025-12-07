Periodista de Costa de Marfil y su polémica opinión sobre la Selección de Ecuador

Siguen llegando las reacciones de la prensa y entorno de las selecciones rivales de Ecuador en el Mundial 2026, ahora desde Costa de Marfil. Uno de los periodistas de dicho país lanzó unas virales declaraciones sobre la ‘Tri’.

Patrick Guitey, periodista de la cadena Sport Ivory, quitó preocupación sobre la Selección de Ecuador, usando la eliminación de Qatar 2022 como ejemplo. “Senegal demostró que Ecuador no es ni Brasil ni Argentina, los hizo ver como tal”, dijo.

Estas declaraciones fueron interpretados como una forma de subestimar a Ecuador al señalar que no son una de las potencias CONMEBOL pese a haber quedado segundos en la tabla de Eliminatorias.

Para muchos, el partido entre los campeones de la Copa Africana de Naciones y la Tri definirá el segundo lugar del grupo E. Con Alemania como la favorita y Curazao el rival accesible.

Senegal le ganó a Ecuador en Qatar 2022 en el último partido tras dos errores defensivos del equipo de Gustavo Alfaro. La Tri consiguió 4 puntos en esa ocasión.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador debuta contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 18h00 (hora ECU) en Philadelphia.

El segundo partido de la ‘Tri’ será el 20 de junio contra Curazao a las 19h00 (hora ECU) en Kansas City.

El cierre de la fase de grupos de Ecuador será contra Alemania a las 15h00 (hora ECU) en New York New Jersey.

