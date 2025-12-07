Allen Obando salió campeón con el Inter Miami y revelan dónde jugará en el 2026

El Inter Miami de la MLS se coronó campeón y Allen Obando suma su primer título como profesional, pero su futuro no está todo claro. Tuvo una temporada marcada por la suplencia y revelan dónde jugará en el 2026.

El delantero ecuatoriano saldrá otra vez cedido a otro equipo donde pueda tener minutos. Hace semanas incluso radios de Guayaquil hablaban de que Barcelona SC podría quererlo de regreso.

Allen Obando llegó en una venta desde Barcelona SC superior a los 2 millones de dólares pero no pudo afianzarse. Todo el año tuvo lesiones musculares que lo aquejaron.

Clubes de México y la propia LigaPro habían mostrado interés por Obando antes que diera el salto a la MLS. En su momento se hablaba de una oferta millonaria de la Premier League.

Anotó 2 goles en apenas 8 partidos jugados, el ecuatoriano tiene la prioridad de quedarse en el exterior pese a que su ex club le podría hacer un espacio si salen Octavio Rivero o Felipe Caicedo.

Messi convenció a Allen Obando

Uno de los grandes responsables de que Obando tomara esta decisión fue el mismo Lionel Messi. El astro argentino llamó al jugador ecuatoriano para que este vaya y juegue con él en la MLS.

Allen Obando – Inter Miami.

