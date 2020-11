Agenda de hoy, martes 10 de noviembre: Liga Betplay, Liga 1 de Perú, LigaPro de Ecuador y más

Se viene un martes desbordado de fútbol y aquí te contamos todos los partidos que se llevarán a cabo en las ligas de Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador.

En el primer turno, Colo Colo y Antofagasta se miden para recuperar un encuentro de la Primera División de Chile. En la Liga Betplay habrá cuatro encuentros para abrir la jornada 19, en el que se destaca Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima, duelo entre los dos animadores del torneo.

En Ecuador también habrá acción por la fecha 6 de la segunda ronda de la LigaPro y el plato fuerte de la jornada será Barcelona vs. Independiente del Valle, con un antecedente reciente por Copa Libertadores. En Uruguay tendremos dos partidos que se encargarán de dar inicio a la cuarta fecha. Además, en Paraguay, habrá otros dos juegos interesantes como lo son River Plate vs. Guaireña y General Díaz vs. Libertad.

Como si fuera poco, la Liga 1 de Perú nos ofrece cuatro encuentros muy atractivos con el destacado de Universitario vs. Cajamarca, dos de los equipos que se ubican en la parte alta de la zona A.

Liga Betplay de Colombia

La Equidad vs. Patriotas | Jornada 19

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Independiente Medellín vs. Bucaramanga | Jornada 19

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Deportivo Pereira vs. Millonarios | Jornada 19

20:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:05 VEN, BOL

18:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima | Jornada 19

22:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:10 VEN, BOL

20:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

Torneo Intermedio de Uruguay

Progreso vs. Rentistas | Jornada 4

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Wanderers vs. Cerro Largo | Jornada 4

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

Primera División de Chile

Colo Colo vs. Antofagasta | Jornada 12

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

9:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Liga 1 de Perú

Binacional vs. Cantolao | Jornada 5

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Universitario vs. Cajamarca | Jornada 5

15:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:15 VEN, BOL

13:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

Deportivo Municipal vs. Real Garcilaso | Jornada 5

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad | Jornada 5

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

LigaPro de Ecuador

Orense vs. Dep. Cuenca | Jornada 6

14:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:15 VEN, BOL

12:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

Tec. Universitario vs. El Nacional | Jornada 6

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Delfín vs. Macará | Jornada 6

18:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:45 VEN, BOL

16:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Barcelona vs. Independiente del Valle | Jornada 6

21:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:00 VEN, BOL

19:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Copa de Primera de Paraguay

River Plate vs. Guaireña | Jornada 5

20:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:45 VEN, BOL

18:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

General Díaz vs. Libertad | Jornada 5

20:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:45 VEN, BOL

18:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

