"Me halaga, nos parecemos": Renato Tapia sobre comparaciones con juego de Casemiro

Pese a que la LaLiga es de mucho mayor nivel que la Eredivisie lugar donde Renato Tapia no logró consolidarse, el fútbol español terminó por ser la mejor competencia para el volante de la selección peruana.

Titular indiscutible en Celta de Vigo y elegido por los hinchas como el mejor jugador del mes, las comparaciones con el volante Casemiro del Real Madrid y de la selección de Brasil no se hicieron esperar por parte de la prensa e hinchas españoles.

En entrevista al programa 'Fútbol Como Cancha', Renato habló acerca de aquellas comparaciones: "¿Me incomoda que me comparen? No, es uno de los mejores volantes centales del mundo. Que me comparen con él me halaga mucho. Por números nos parecemos mucho, por características también. Estoy contento que se me compare como él".

Renato tiene contrato con Celta de Vigo hasta el 2024, pero ante su buen nivel, hay rumores de su posible fichaje por otro equipo español o de otra liga de Europa: “No vivo pensando si me voy o no, estoy muy feliz en Vigo. Irme sí es un paso hacia adelante, no lo puedo negar, pero no me quita el sueño pensar que me puedo ir. Estoy contento aquí, lo que venga después, ya se verá”.

Con la selección peruana en las Eliminatorias a Qatar 2022, Renato Tapia fue titular ante Paraguay, Brasil y Chile. No estuvo ante Argentina por acumulación de tarjetas amarillas.

