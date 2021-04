Sería el más caro de la historia: Renato Tapia habló de su valor en el mercado

Renato Tapia es hoy en día el mejor futbolista peruano. El mediocampista no solo compite en uno de los mejores torneos del mundo. Destaca en la Liga de España.

Desde que llegó al Celta de Vigo, su carrera a nivel de clubes ha sido positiva y ha mejorado. Su valor en el mercado se ha multiplicado hasta un número inimaginable para un peruano.

Y es que hoy por hoy, según el portal Transfermarkt, el volante de primera linea está cotizado en nada menos que 20 millones de euros. En caso que se venda a ese precio, sería el futbolistas nacional más caro de la historia.

El propio jugador habló al respecto. "Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo", señaló en América Televisión.

Luego, también se refirió a su compañero Jefferson Farfán. "La verdad muy contento por él, Ojalá le vaya muy bien y consiga la continuidad que él quería, y sobre todo que ayude al equipo y a la selección", complementó.

Así, con mucha soltura, declaró el Cabezón. Desde acá, le deseamos que siga su carrera en ascenso y pronto llegue a un mejor equipo. Le tenemos mucha fe ¡Buena crack!

