"Salieron las lloronas a llorar": Teo y la confesión cuando anotó en La Bombonera

Para nadie es un secreto que la vida profesional de Teófilo Gutiérrez ha sido muy controversial y son muchas las ocasiones en las que ha sido polémico por lo que hace fuera de las canchas, más que por su talento dentro de ella.

Y en Argentina lo conocen por muchas salidas que tuvo en su tiempo cuando jugó en River, Racing y Rosario Central. La más famosa es cuando después de un clásico contra Independiente sacó una pistola en el vestuario, lo cual selló su ida de Avellaneda.

Pero hubo otro hecho cuando jugó en Rosario Central y fue en un encuentro contra Boca Juniors, en La Bombonera, y el colombiano marcó gol, sin embargo, en la celebración recordó su pasado en River e hizo el gesto de tener la banda de la camiseta millonaria.

Ahí se armó troya y en una conversación con Martín Arzuaga, en Instagram live, dijo: "Cuando vamos llegando al estadio, tiraban piedras, nos gritaban ‘negro, puto, la concha de tu madre’, vidrios, botellas… Estos manes (sus compañeros) me miraban y me decían ‘por ti, marica, por ti. Tenemos que ganar’”, contó Gutiérrez.

¡SIN TAPUJOS����! Teófilo Gutiérrez���� reveló con detalle todo lo que ocurrió el día que le marcó a Boca���� en La Bombonera e hizo referencia a la banda cruzada de River. ¿Qué tal? pic.twitter.com/t8zRYRdRP6 — Actual Fútbol (@ActualFutbol) August 14, 2020

"Cuando les hago el gol, me hago la banda en el pecho y dije ‘bueno, me voy quedar sano, porque la gente estaba caliente allá arriba (en las tribunas) y esos manes ven que yo hago eso y salieron a llorarle al árbitro. ‘Ay, que mira, que hizo la banda, échalo, échalo’. Échame tú, gran marica, puto, la tienen adentro, les dije. Ahí se formó la empujadera y la vaina, pero yo no quería pelear porque había hecho el gol”, agregó.

