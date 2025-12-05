¿Cuándo se publicará el calendario completo del fixture del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre de 2025 la FIFA realiza el sorteo del Mundial 2026, sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el calendario oficial del torneo, con sedes y horarios de los partidos no se conocerá en esta fecha, marcando un hito para los sorteos.

La FIFA confirmó que el calendario oficial del fixture del Mundial 2026 se conocerá el sábado, 6 de diciembre de 2025. Se realizará otro evento similar al del sorteo para que los equipos puedan conocer los horarios y las sedes donde juegan.

Este cambio es una total innovación en la FIFA, ya que habitualmente el calendario se solía conocer el mismo día del evento del sorteo. Las selecciones ya saben cuál será su camino para ganar la Copa del Mundo que comienza el próximo mes de junio.

Con el calendario oficial, también las delegaciones de cada país ya sabrán donde viajar y eso también implicará otro tipo de estrategias para evitar los largos trayectos y sobrecargar a ciertos equipos más que a otros.

El Mundial 2026 también es el Mundial más grande de la historia, ya que se jugará con 48 selecciones. Por primera vez, en la historia hay más de 32 participantes en una Copa del Mundo, dando la bienvenida a diferentes selecciones que debutan en este sorteo.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

¿A qué hora será el sorteo del mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se desarrollará este viernes, 5 de diciembre de 2025. Se podrá ver en diferentes países desde estos horarios:

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

