El histórico arquero colombiano anunció el final de su carrera. David Ospina se retira tras más de 600 partidos y un total de 14 títulos en clubes.

A sus 38 años, el guardameta colombiano David Ospina hizo oficial su retiro del fútbol profesional. Tras algunos meses lejos de Atlético Nacional y buscando equipo con una operación que hasta incluso estuvo cerca de llevarle al Atlante, el histórico guardameta de los cafeteros se despidió con un sentido comunicado en sus redes sociales. Se va un hombre de 14 títulos y más de 600 partidos.

“Amo el olor de la grama, las tribunas, los gritos de gol y los latidos del corazón bajo los tres palos. Gracias a mi padre Hernán, a mi madre Lucía, a mi hermana Daniela; a Jessi, mi compañera de vida; y a mis hijos, Dulce y Maxi. Gracias a mis compañeros, técnicos y aficionados. Gracias a los clubes que confiaron en mí y me permitieron vivir este hermoso camino: Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassr. Gracias también a la Selección Colombia. Desde la soledad del arco se crece distinto. Se ven diferentes el partido y la vida”, empezaba David Ospina en el vídeo con el cual ponía punto y final a su paso por el fútbol de élite.

Debutó en 2005 de la mano de un Atlético Nacional con el que a lo largo de más de 180 partidos ganaría un total de 7 títulos locales. Todo ello en el inicio y el final de una carrera que incluyó también pasos por clubes como el Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra, Napoli y hasta la posibilidad de coincidir con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr. Se va uno de los mayores mitos en la historia de la selección colombiana.

“Creo que las cosas más grandes se logran en equipo. No me voy porque quiera. Lo hago porque escucho a mi cuerpo, que me habla. Estas palabras son mi carta de despedida como futbolista profesional. No me doy por vencido, me doy por agradecido. Ha sido un hermoso viaje. El niño que fui sabrá guiarme. Tú, tranquilo. Iré a donde me lleve la sonrisa”, exponía David Ospina alrededor de los motivos que le llevaron a despedirse del fútbol de élite.

David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional.



A sus 38 años, el arquero con más partidos en la historia de la Selección Colombia le dice adiós a las canchas.



Este jueves, a las 7:30 p. m., el primer capítulo de su serie documental por @Teleantioquia. Una historia que… pic.twitter.com/utLTI2dY2a — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 4, 2026

A sus títulos levantados en Colombia se le suman otros 5 de la mano del Arsenal. También uno cuando fue guardameta del Napoli y finalmente un trofeo de carácter internacional regional como el Campeonato de Clubes Árabes de 2023 en Al-Nassr. Se va también un hombre con un total de 131 partidos en la Selección y que hizo parte de tres convocatorias mundialistas del equipo cafetero.

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Solo quedan 4 héroes de Brasil 2014 en activo para Colombia

El retiro de David Ospina confirma que estamos ante el final de una generación dorada en todos los sentidos. Desde 1998 hasta 2014 Colombia no pudo participar del mayor torneo de la FIFA. Apareció ahí una generación con un carácter competitivo superior a todos sus predecesores y de la cual en este momento solo quedan cuatro futbolistas en activo.

Camilo Vargas, Juanfer Quintero, Santiago Arias y James Rodríguez. No quedan más jugadores colombianos todavía participando en el fútbol de élite si miramos aquella convocatoria de José Néstor Pékerman en Brasil 2014. David Ospina es el último en despedirse de una camada a la cual solamente le faltaron títulos para convertirse indiscutiblemente en la mejor de toda la historia del fútbol nacional.

Datos claves

David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años .

anunció su retiro del fútbol profesional a los . El arquero cerró su carrera con 14 títulos y 131 partidos con Colombia .

y con . Solo cuatro futbolistas de Brasil 2014 continúan activos tras el adiós de David Ospina.