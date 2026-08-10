No fue por dinero: se reveló por qué Guardiola no asumió en Italia

Hubo chances más que concretas de ver a Pep Guardiola dirigiendo a Italia. Lo confesó Paolo Maldini tras dejar su cargo en la selección y luego de diferentes polémicas internas. El dinero nunca fue un problema para convencer al ex DT del Manchester City, asegura el ícono del AC Milan que factores externos boicotearon una operación que estaba llamada a cambiar todo el Calcio.

“Con Guardiola estudiamos las plantillas, desde la Sub-17 hacia arriba… Incluso empezó a escribir las alineaciones… Guardiola nos dijo: dadme un euro menos de lo que cobraba el último seleccionador y estoy dispuesto”, empezaba Paolo Maldini en Corriere della Sera alrededor de cómo se dieron los contactos con Pep. Lo económico nunca fue un problema de verdad.

El desgaste de tantos años en el City, así como la salud del propio entrenador, vitales para entender cómo se cayó un fichaje que pretendía darle a Italia una nueva cara en medio de la peor crisis de su historia: “No nos rechazó por dinero. Su decisión estuvo relacionada con el cansancio acumulado después de años trabajando en Inglaterra y con una operación de espalda: Estaba cansado después de diez años agotadores en la Premier“.

“Presentamos nuestra dimisión porque ya no existían las condiciones de confianza necesarias… Si defender mi función y asumir mis responsabilidades significa ser intransigente, entonces soy intransigente”, más reflexiones de Maldini en Corriere della Sera. No nos olvidemos que tras descartar a Guardiola, se buscó contar con Andrea Pirlo antes de otro capítulo polémico y que terminó con su adiós a la selección.

Maldini niega que la opción Guardiola se cayese por dinero: GETTY

El mítico volante estaba libre y listo para dirigir a la Azzurra. Pero un patrocinio de casas de apuestas rusas generó malestar en la selección y en cuestión de días, el fichaje de Pirlo se hizo imposible. Maldini apenas duró unas semanas en el cargo y renunció tras entender que no tendría el poder necesario para cambiar el presente de la entidad.

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Dardo de Mourinho a Guardiola en su documental

Por Netflix se estrena en estos días la última producción audiovisual alrededor de José. En esta se le pregunta por entrenadores que paran sus carreras o que necesiten un periodo de calma antes de volver al ruedo. El actual DT del Real Madrid, tajante sobre este tema en su carrera. Para muchos es un dardo directo a la figura de Pep Guardiola.

“Ni siquiera puedo imaginar cuándo voy a dejar de dedicarme al fútbol. Yo digo 10 años más, pero tal vez más de 10. Es divertido. Fue, es y siempre será divertido. Quiero ganar más títulos… Algunos tipos necesitan un año sabático, algo que odio. Odio esa palabra. Para mí, un año sabático significa debilidad. No me hables de años sabáticos. Nunca necesito descansar. Descansaré cuando Dios decida decir: ‘Sube’”, palabras de Mourinho que más de uno atribuye a su máximo rival desde los banquillos.

Datos claves

Paolo Maldini reveló que Pep Guardiola rechazó dirigir a la selección de Italia.

reveló que rechazó dirigir a la selección de Italia. Guardiola no firmó por cansancio tras diez años en Premier y una operación.

no firmó por en Premier y una operación. Maldini renunció tras caerse la opción de Guardiola y fallar el fichaje de Pirlo.