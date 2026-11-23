Los Xeneixes derrotaron Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. Abandonan el grupo de gigantes con más años sin títulos internacionales.

Boca Juniors es el nuevo rey de la Copa Sudamericana. Los argentinos derrotaron al Atlético Mineiro por 2 a 0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Tras ello, cortan una racha de 18 años sin grandes títulos a nivel internacional y salen de un grupo lleno de grandes potencias a nivel global que no saben lo que es levantar un trofeo que no sea doméstico desde hace muchos años.

Empecemos por el territorio sudamericano. Seguramente los casos más fuertes sean los de Peñarol y Nacional de Uruguay. El Carbonero levantó su último gran título internacional hace 39 años y el Bolso hace 37. En el medio han podido cosechar algunas finales, pero nunca han podido romper con un maleficio que se encuentra cerca de las cuatro décadas de sequía.

Al otro lado del océano Atlántico la situación es más que clara. Durante años Boca fue comparado con la sequía que clubes como el AC Milan tienen. Los italianos llegan a un total de 19 años sin conquistas internacionales tras levantar su última UEFA Champions League en el año 2007. Solamente en Italia también se les une una Juventus de Turín con 27 años sin grandes títulos internacionales.

Vayamos ahora al resto de grandes ligas. En Alemania aparecen los 29 años del Borussia Dortmund, mientras en Francia encontramos los 33 del Marsella. Por Inglaterra la ecuación es más que clara alrededor de la sequía de 32 años del Arsenal en cuanto al panorama internacional se refiere.

AC MIlan o Juventus, algunas de las grandes sequías de las potencias de Europa: GETTY

Pero no son ni mucho menos los únicos gigantes del continente europeo que atraviesan este tipo de grandes rachas sin títulos internacionales. El Ajax de Ámsterdam ya llega a los 31 años después de perder incluso dos finales en el camino. El Benfica, por la maldición de Béla Guttmann, lleva 64 y, por último, aparece el Celtic de Glasgow con un total de 59 campañas sin poder tocar el oro internacional. Boca abandona una sequía que pesaba como pocas en los aledaños de La Bombonera.

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Los clubes con más títulos internacionales

Real Madrid (España) – 33 títulos

(España) – Al-Ahly (Egipto) – 27 títulos

(Egipto) – FC Barcelona (España) – 20 títulos

(España) – Boca Juniors (Argentina) – 19 títulos

(Argentina) – AC Milan (Italia) – 18 títulos

(Italia) – Independiente (Argentina) – 18 títulos

(Argentina) – Zamalek (Egipto) – 15 títulos

(Egipto) – Bayern Múnich (Alemania) – 14 títulos

(Alemania) – Liverpool (Inglaterra) – 14 títulos

(Inglaterra) – Auckland City (Nueva Zelanda) – 14 títulos

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