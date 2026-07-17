Mientras decide si fichar o no a James Rodríguez, Lazio compró a otro colombiano

Toda la Selección de Colombia espera por el devenir del futuro de James Rodríguez. Tras la finalización de su contrato en el Minnesota United y no haber podido superar la barrera de los octavos de final en la Copa del Mundo, el América de México y la Lazio de la Serie A de Italia suenan como sus principales destinos. A la espera de lo que decidan con el cafetero, en Italia ya compran a otro jugador con pasaporte tricolor.

El pasado 9 de julio, diferentes cuentas informando desde la Serie A comunicaban que la Lazio se quedaba con los servicios del delantero colombiano de 17 años Claudio Zero. Un atacante que, tras una temporada absolutamente prometedora en el Grifone, pasará al equipo de la capital transalpina en una operación donde disputará partidos de la categoría sub-18 a partir de la siguiente campaña.

Claudio Zeroviene de anotar 15 goles en la última temporada con su equipo y fue vital en los playoffs que terminaron dando el título de Italia sub-17 al Grifone. Se incorporará a una Lazio que compra sus derechos federativos y que veremos qué clase de rol tiene para su hoja de vida a partir del final de la Copa del Mundo.

El colombiano nació el 8 de mayo del año 2009. Contaría con nacionalidad tanto italiana como colombiana, a la espera de recibir su primera llamada a cualquiera de dichas federaciones. Mientras en territorio cafetero todos esperan por el futuro de James Rodríguez, otro futbolista en clave tricolor llega a las Águilas de Roma.

James todavia debe definir su futuro: GETTY

Se define a Claudio Zerocomo un atacante plagado de potencia y con gran habilidad para ejercer presión sobre los defensores en la salida de balón. La Lazio se queda con sus servicios tras proclamarse campeón de Italia sub-17 en una temporada donde sus 15 goles no pasaron desapercibidos en uno de los equipos más históricos del campeonato.

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¿Qué se sabe de James y Lazio?

“La Lazio está evaluando a James Rodríguez mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano”, supone la información del periodista italiano Rudy Galetti sobre la trama.

Recordemos que el equipo de Roma tiene como DT a Gennaro Gattuso y que no jugará torneos de la UEFA tras terminar como noveno en la última temporada de la Serie A. James Rodríguez y la Lazio, una de las grandes tramas por resolver cuando termine la Copa del Mundo. El cafetero recordemos que solo pisó la Bundesliga, la Premier League y LaLiga en Europa.

Datos claves

Lazio fichó al delantero colombiano de 17 años Claudio Zero procedente del Grifone.

fichó al delantero colombiano de 17 años procedente del Grifone. El juvenil Claudio Zero anotó 15 goles y se coronó campeón de Italia sub-17.

anotó 15 goles y se coronó campeón de Italia sub-17. James Rodríguez es agente libre tras finalizar su contrato con el Minnesota United.