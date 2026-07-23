Los 5 obstáculos que aparecen para la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

En Colombia esperan que se resuelva lo antes posible una trama donde Néstor Lorenzo afirmó que desea seguir de DT. Los obstáculos pasan por la Federación.

A lo largo de las últimas horas Néstor Lorenzo fue contundente alrededor de su deseo de seguir siendo el seleccionador de Colombia. Es también la voluntad del presidente de la Federación del país, Ramón Jesurún, tras la participación del equipo en la Copa del Mundo. El problema pasa por entender que ahora mismo existen hasta cinco obstáculos que podrían dinamitar por todo lo alto la firma de un nuevo vínculo contractual.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ha sido demandado en las últimas horas por un supuesto exceso de periodos al frente de la institución. Hablamos del gran valedor de la continuidad de Néstor Lorenzo e igualmente de una de las cabezas más importantes para su contratación años atrás. Sin su figura, el argentino pierde mucho peso dentro del Comité Ejecutivo.

La trama alrededor del futuro de Jesurún no se resolverá hasta como mínimo el 7 de agosto y el 28 de agosto. Es el momento donde con el cambio de gobierno tendremos una nueva Ministra del Deporte y se podrán atacar este tipo de cuestiones judiciales. Hasta entonces la Federación queda algo atada de manos pese a las expectativas en cuanto a nuevos contratos se refiere que se han desvelado en medios como Caracol, La FM o La Titular.

Según La FM y La Titular, no toda la directiva apuesta por seguir con Lorenzo, quieren otro modelo. Convencerlos también pasa por una posible bajada de sueldo del argentino tras una edición de la Copa del Mundo donde no todo el Comité Ejecutivo entiende que se cumplieron las expectativas. Tampoco ayudan en esta ocasión los amistosos que ya se encuentran prácticamente cerrados para la ventana de septiembre u octubre.

Es cierto que Colombia podría prolongar el contrato del argentino hasta dicha fecha. Diferentes figuras legales les permitirían extender el vínculo contractual del seleccionador hasta que se cumplan todos esos choques amistosos de la primera ventana de partidos de la siguiente temporada. Esto implica mantener el sueldo y potenciar el riesgo de tener que buscar otro entrenador cuando dicha ventana termine a la espera de lo que ocurra con la dirección de la Federación.

Guerra Liga-Federación y otros interesados en Lorenzo

Pero a esto también se le suman problemas en la Liga colombiana. Anoche los 8 equipos más convocantes del torneo realizaron un comunicado donde rechazan el reparto de un nuevo contrato de televisión del certamen. Hablamos de una disputa de poder que será el gran punto de atención por parte de la Federación en la próxima semana. Ahí Néstor Lorenzo puede perder tiempo y también una selección que necesita entrenador para dentro de menos de 6 semanas.

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Desde Caracol Radio comunicaron igualmente que a Néstor Lorenzo ya le han llegado ofertas. Desde tanto Oriente Medio como Sudamérica o Europa se han dado contactos para entender qué quiere hacer con su carrera el argentino. En Colombia la prioridad del presidente de la Federación, Jesurún, pasa porque continúe al frente de un combinado que ya tiene la Copa América del año 2028 marcada como siguiente objetivo.

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