VER EN USA | Perú vs. Paraguay EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE: Este 2 de julio se medirán en el partido por los cuartos de final de la Copa América 2021 desde el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en Estados Unidos.

La selección de Perú llega a este encuentro clasificando en la segunda posición del Grupo B con siete puntos pese a la terrible goleada que recibió del equipo anfitrión, Brasil, en su debut en la Copa América 2021.Y ahora se enfrentará a Paraguay para luchar por el pase a las semifinales.

Asimismo, Paraguay, para estos cuarto de final, llegaron con muchas sorpresas a toda su fanaticada y todo el campeonato, llegando a clasificar en el tercer lugar del grupo A con seis puntos. Para este encuentro, ha perdido a Almirón, por lesión.

Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Paraguay EN VIVO en USA

Perú vs. Paraguay EN VIVO chocarán este 2 de julio a las 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Día: 2 de julio

Lugar: Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

Horario por país Perú vs. Paraguay

Estados Unidos: 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET)

Argentina: 6.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Dónde ver Perú vs. Paraguay en EE.UU.

Estados Unidos: Fox Sports 1, TUDN.com, TUDN USA, Univision, Foxsports.com, FOX Sports App, TUDN App, Univision NOW

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Perú: DIRECTV Sports Peru, América TVGO, América Televisión, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

México: Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú vs. Paraguay pronósticos en USA:

La selección paraguaya es el equipo favorito por la casa de apuesta de FanDuel para ganar este primer encuentro por los cuarto de final de la Copa América pero no será un partido fácil de ganar dado que las cuotas estan cerradas. Perú registra un monto de +200 en la tabla de apuestas, tiendo una diferencia de solo 60 puntos en comparación con el preferido; y el empate, esta en +190, diez puntos menor a lo calculado a la selección peruana.

Resultados Cuota Perú +200 Empate +190 Paraguay +140

*Cuotas cortesía de FanDuel

