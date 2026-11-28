Palmeiras se clasificó a jugar estos torneos continentales, tras vencer a Estudiantes en esta Copa Libertadores.

Palmeiras se coronó campeón de la Copa Libertadores en una durísima final contra Estudiantes de la Plata y ganar el torneo más importante de todos, le vale el boleto a jugar ya 3 torneos continentales en los siguientes años. Uno en 2026, uno en 2027 y uno más en 2029.

Los torneos continentales a los que se clasificó Palmeiras

Con la cuarta Copa Libertadores de su historia, Palmeiras se ganó un lugar en los siguientes torneos continentales:

Copa Intercontinental (a jugarse a finales de 2026)

Recopa Sudamericana (2027 vs Boca Juniors)

Mundial de Clubes (2029)

Por otro lado, Sudamérica también se aseguró ver un gran clásico entre Boca y Palmeiras en lo que será la Recopa Sudamericana 2027. Los argentinos se metieron a este torneo hace una semana tras vencer, de manera contundente, a Atlético Mineiro.

Por octavo año consecutivo la copa vuelve a Brasil… ¡¡PALMEIRAS CAMPEÓN DE LA CONMEBOL #LIBERTADORES!!



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Los millones que ganó Palmeiras por ser campeón de la Copa Libertadores

Por ser campeón de este Copa Libertadores, Palmeiras ganó más de 34 millones. Hay que recordar que al equipo brasileño se le acreditaron 25 millones solo por ganar el partido. 9 millones más se sumaron por lo realizado durante todo el torneo.

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En síntesis: