El talentoso juvenil del Barcelona volvió a lucirse en el triunfo de la Roja ante Marruecos en Qatar y, consultado por Bolavip, eligió entre los dos ídolos de La Masía.

Ya no es novedad lo de Ebrima Tunkara. Y basta con verlo en acción de cerca para notar que es distinto a los demás. El crack del Barcelona volvió a brillar en el triunfo de la Selección de España por 2 a 0 frente a Marruecos por la tercera fecha del Mundial Sub 17, que se está jugando en Qatar.

El número 10 de los dirigidos por David Cubillo abrió el marcador en el duelo que definía el Grupo H y coronó otra actuación para la Roja, que con puntaje perfecto, 22 goles a favor y ninguno en contra cerró una primera fase de ensueño y se confirmó como uno de los grandes candidatos a quedarse con este título por primera vez en la historia.

Con apenas 16 años, Tunkara es la última gran aparición de La Masía y, si bien no debutó oficialmente en la Primera del club catalán, sí forma parte habitual de las convocatorias y ha jugado en la última gira amistosa del conjunto de Hansi Flick.

El debut de Tunkara en la Primera del Barcelona parece ser inminente (Getty)

Y como todo buen individuo crecido y moldeado en La Masía, Tunkara tiene dos nombres propios de peso como modelo a seguir y a admirar. El primero se cae de maduro, el de Lionel Messi, quizás el máximo exponente de las fuerzas básicas del club culé. El segundo ya casi es un compañero: Lamine Yamal, la última gran estrella que dio el mundo del fútbol y que ya se coronó en el último Mundial 2026 de Estados Unidos.

¿Lionel Messi o Lamine Yamal? Tunkara no duda

Ya en zona mixta, y ante la consulta de Bolavip, el jugador nacidó en Gambia no dudó en considerar a Lionel Messi como “el mejor de todos los tiempos”. Por lo que a la siguiente pregunta, si se quedaba con Messi o Lamine Yamal, tampoco titubeó: “Messi”.

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Tunkara festeja el primero de sus goles en este Mundial Sub 17 ante China (Foto: @SEfutbol)

Nacido en Lamoi (Gambia) en marzo de 2010, Tunkara llegó a los 7 años a Cataluña por su papá. Tras dar sus primeros pasos en el Cerdanyola, arribó al Barcelona en la temporada 2018/19. Con 15 años debutó en el Barça Atlètic, renovó su vínculo hasta 2029 e incluso entró en la dinámica de entrenamientos y convocatorias del primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick.

El mediapunta zurdo está confirmando en el Mundial Sub 17 todo lo bueno que se dice de él y en su gran talento, junto al de varias otras joyas que presenta la Roja en el certamen que se disputa en Qatar, ilusionan a toda España con coronarse por primera vez campeón del mundo en esta categoría.

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Así quedó España en el Grupo H del Mundial Sub 17 de Qatar

Pos. Selección PJ G E P GF GC DG Pts Estado 1 España 3 3 0 0 22 0 +22 9 Clasificada (1.º) 2 Marruecos 3 1 1 1 8 4 +4 4 Clasificada (2.º) 3 China 3 1 1 1 10 7 +3 4 Clasificada (Mejor 3.º) 4 Fiyi 3 0 0 3 0 29 -29 0 Eliminada

DATOS CLAVE

Tunkara, nacido en marzo de 2010 en Lamoi (Gambia), llegó al Barcelona en 2018/19.

Debutó con 15 años en el Barça Atlètic y renovó su contrato hasta 2029.

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