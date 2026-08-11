El sorpresivo club que se quedaría con Edwuin Cetré

Edwuin Cetré es una de las figuras de Estudiantes de La Plata y ahora se iría a otro equipo de Sudamérica, sorprendiendo a muchos.

Edwuin Cetré ha sido uno de los jugadores más regulares de Estudiantes de La Plata y uno de los colombianos con mayor rendimiento en el exterior. Ahora el jugador daría el salto a otra liga sudamericana, generando sorpresa por su elección.

Según Germán García Govea, Edwuin Cetré tiene todo listo para ser nuevo jugador de Nacional de Uruguay. El acuerdo sería un préstamo con opción a compra.

Si bien Nacional es uno de los históricos de Sudamérica, a muchos sorprende que Cetré vaya a Uruguay tras haber sido sondeado por Boca y River en la misma Argentina, y el Athletico Paranaense de Brasil.

Cetré lleva años en Estudiantes de La Plata pero la mitad de su pase sigue perteneciendo al DIM, por lo que la opción de compra beneficiará también al club de la Liga BetPlay.

Los títulos de Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata

Copa de la Liga Profesional 2024, Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones (2024 y 2025) son los títulos que el colombiano ha gando solo en los últimos años.

Edwuin Cetré – Estudiantes de La Plata, campeón de Argentina. Foto: Getty

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