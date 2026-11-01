Sufre River: El primer mensaje de Conmebol tras la victoria de Boca 1-0

No fue un súperclásico más en Argentina porque no solo la victoria estaba en juego. Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate y eso no fue lo único doloroso para el ‘Millonario’, ya que llegó un mensaje de la mismísima Conmebol para ponerle más sal a la herida.
Con la expulsión de Lucas Martínez Quarta al minuto 8 del primer tiempo, todo se empezó a inclinar para Boca. Luego, llegó el gol de Lautaro Di Lollo al 27 de la primera etapa, y para River iba a ser imposible remontar.
Gonzalo Montiel fue expulsado al minuto 34 del segundo tiempo y la victoria de Boca Juniors terminó de sentenciarse. La Conmebol, por medio de la cuenta oficial de la Copa Libertadores en X, estuvo atenta a este resultado y no dudó en hacer un anuncio público.
El primer mensaje de Conmebol tras la victoria 1-0 de Boca a River
El árbitro de Boca vs. River fue Nicolás Ramírez. (Foto: Getty)
Luego de la victoria 1-0 de Boca a River del primero de noviembre, la cuenta oficial de la Copa Libertadores publicó que “¡Bienvenido de nuevo! Boca Juniors
jugará la CONMEBOL Libertadores 2027″. ¿El motivo? El equipo ‘Xeneize’ aseguró terminar entre los tres primeros puestos de la tabla anual acumulada, lo que le otorga uno de los cupos de Argentina para la Libertadores del próximo año.
Así reaccionó Álvaro Montero cuando Gonzalo Montiel les dijo a los hinchas de Boca que les dio la vuelta
¿Cuántas veces Boca Juniors ha ganado la Copa Libertadores?
Tras una sequía que puede llegar a completar 20 años sin ganarla, Boca volverá a jugar la Copa Libertadores en 2027 en búsqueda de ganarle por séptima vez. Anteriormente, la ganó en seis ocasiones: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.
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En resumen
- ¡Bienvenido de nuevo!: publicó Conmebol confirmando que Boca Juniors jugará la Libertadores 2027.
- Tabla anual: Boca aseguró su clasificación al terminar entre los tres primeros puestos.
- 1-0: venció Boca a River Plate, victoria que motivó el anuncio oficial.