¡Última hora! Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores, con ya 3 llaves de las 4 definidas.

Este jueves 20 de agosto de 2026 se terminaron ya 7 llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores y solo queda pendiente la de Independiente del Valle vs Deportes Tolima, que ganan los ecuatorianos 1 a 0. Por lo cual, ya está más definido el cuadro del torneo.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores

De esta manera quedaron repartidos los partidos del máximo torneo de la CONMEBOL:

Estudiantes de la Plata vs Corinthians

Flamengo vs Independiente del Valle o Tolima

Liga de Quito vs Palmeiras

Platense vs Fluminense

Nuevamente hay una superioridad de equipos brasileños en este torneo, como en los últimos años, sin embargo, en esta ocasión hay menos equipos que en otros años peleando el título. Quedan 4 clubes entre ellos el campeón defensor del título, Flamengo.

El camino a la final de la Copa Libertadores. (Foto: @Libertadores)

¿Cuándo se jugarán los 4tos de final de la Copa Libertadores?

Los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugarán en la semana del 8 de septiembre la ida y la vuelta se disputará en la semana siguiente la del 15 de septiembre. CONMEBOL confirmaría los horarios y días en las próximas semanas.

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En síntesis:

Siete llaves de los octavos de final de Copa Libertadores quedaron definidas.

de los octavos de final de Copa Libertadores quedaron definidas. Palmeiras y Flamengo disputarán la instancia de cuartos de final del torneo.

disputarán la instancia de cuartos de final del torneo. Semana del 8 de septiembre comenzarán a jugarse los partidos de cuartos.