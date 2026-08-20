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Liga de Quito

Cada vez más cerca para Liga de Quito: así quedó la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029

Liga de Quito se acerca al Mundial de Clubes y ahora mismo el club ecuatoriano tiene grandes chances de llegar a ese torneo.

Liga de Quito se acerca al Mundial de Clubes
© GettyImages/ Edit BVLiga de Quito se acerca al Mundial de Clubes

Liga de Quito es el equipo ecuatoriano con más chances de llegar al Mundial de Clubes de 2029. El equipo ecuatoriano venció a Mirassol por los 8vos de final y ahora mismo está en cuartos del torneo. Pero lo más importante, saca ventaja en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes.

La tabla de clasificación al Mundial de Clubes

Tras empatar con Mirassol en los 90 minutos, pero clasificar en los penales, Liga de Quito se aseguró 4 puntos en la tabla de clasificación general para ir a este torneo. Solo son 6 los equipos de CONMEBOL que irán, los 4 campeones y 2 mejores ubicados del ranking.

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  1. Flamengo – 74 puntos (Clasificado campeón 2025)
  2. Palmeiras – 70 puntos
  3. Liga de Quito – 58 puntos
  4. Estudiantes de la Plata – 50 puntos
  5. Racing – 35 puntos (no suma)
  6. Cerro Porteño – 34 puntos (no suma)

En esta Copa Libertadores, LDU aún debe “cuidarse” de Estudiantes de La Plata, puesto que, el ‘Pincha’ también está en cuartos de final y en caso de seguir sumando puntos puede apretar la distancia con el ‘Rey de Copas’. Solo suman equipos en Copa Libertadores.

¿Cómo se definen los puntos para la clasificación al Mundial de Clubes?

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Cada equipo que gane un partido en la Copa Libertadores suma 3 puntos y si empata 1, en la clasificación para ir al Mundial de Clubes de 2029. Además, también se entregan 3 puntos adicionales por cada fase que el equipo logre avanzar.

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¿Liga de Quito podrá jugar el Mundial de Clubes?

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En síntesis:

  • Liga de Quito suma 58 puntos en la clasificación al Mundial de Clubes.
  • Seis cupos otorga CONMEBOL para la clasificación al torneo Mundial de Clubes.
  • Estudiantes de La Plata persigue a Liga de Quito con 50 puntos acumulados.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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