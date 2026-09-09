Palmeiras vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa el partido por los cuartos de ida de la Copa Libertadores?

Palmeiras y Liga de Quito tienen una revancha de la anterior Copa Libertadores y estos son los canales para ver el partido.

Este miércoles 9 de septiembre de 2026 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Liga de Quito contra Palmeiras. Este encuentro llega con el gran antecedente de lo que fue la semifinal de 2025, donde los brasileños remontaron un 3 a 0.

¿A qué hora empieza el Palmeiras vs Liga de Quito y qué canal pasa el partido?

El partido entre Palmeiras y Liga de Quito comenzará desde las 17H00 (EC) y se podrá ver por ESPN y el plan premium de Disney+. El partido no se jugará en el Allianz Parque, sino en el Nubank Parque lo que le cambia varias cosas al equipo brasileño.

Liga de Quito llega a este encuentro en un mejor momento que en los octavos de final, ha logrado encontrar “regularidad” en la LigaPro y ya se nota el trabajo de Gustavo Álvarez en el once de LDU. En octavos de final, apenas eliminó a Mirassol en los penales.

Por otro lado, Palmeiras sigue siendo el rival más temible de la Copa Libertadores y el equipo brasileño fue el gran verdugo de Liga de Quito en la anterior Copa. En esa edición, en semifinales, el gigante remontó una serie de 3 a 0 y los venció a los ecuatorianos 4 a 0.

¿Contra quién iría el ganador de esta llave?

En caso de que Liga de Quito o Palmeiras pasen a las semifinales del torneo continental, el rival saldrá de la llave entre Fluminense y Platense. Los brasileños ya ganaron en la ida 2 a 0 y son firmes candidatos a avanzar a la siguiente etapa del partido.

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