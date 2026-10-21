La liga sudamericana que pedirá a CONMEBOL un cupo extra directo a la Copa Libertadores

Desde un país de la CONMEBOL solicitarán un cupo extra directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras los últimos torneos.

La distribución de cupos a la Copa Libertadores de América podría tener cambios en el 2027, o al menos eso intentará una liga sudamericana. Dos clubes adelantan que harán el pedido a CONMEBOL para que la liga de su país tenga un cupo nuevo directo a Libertadores.

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, declaró que junto a Independiente del Valle harán el pedido para que CONMEBOL les de un tercer cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores a los clubes ecuatorianos.

“Creemos que Ecuador ya se merece un tercer cupo directo en la Copa Libertadores, por todo lo que ha significado el desempeño de sus clubes y el nivel de la Selección en todas sus categorías”, dijo el directivo en charlas con De Una de Studio Fútbol.

Ambos equipos vienen siendo protagonistas del torneo en los últimos años, jugando semifinales y cuartos de final de forma consecutiva, además suman dos de las últimas cuatro Sudamericanas, 1 Recopa, sumado a que Barcelona también tiene dos semifinales.

El pedido, en caso de que se haga efectivo, tendrá que hacerlo la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de un requerimiento formal debidamente comunicado.

Así es la distribución de cupos a la Copa Libertadores por cada país

La distribución fija de cupos por país en la Copa Libertadores de la CONMEBOL otorga 7 plazas para Brasil, 6 plazas para Argentina, y 4 plazas para cada uno de los demás países (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Aunque estas incluyen fase de grupos como también las fases previas

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El tema también significaría que otra liga de Sudamérica pierda un cupo directo para que pase a Ecuador, con Bolivia, Venezuela y Perú teniendo a los equipos con menos protagonismo en los últimos años.