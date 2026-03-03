Mientras Falcao gana un millón de dólares en Millonarios, el salario de Alfredo Morelos en Nacional

Llegan con dos realidades muy diferentes… Radamel Falcao García y Alfredo Morelos serán dos de las grandes figuras que estarán en el partido Atlético Nacional vs. Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar sus salarios millonarios.

Morelos llega encendido al duelo contra Millonarios del miércoles 4 de marzo a las 7:30 P.M. En los seis partidos que ha visto minutos en la Liga Colombiana I-2026 registró seis goles y demostró por qué es el delantero ‘9’ titular de Nacional por encima del reciente refuerzo estrella Cristian ‘Chicho’ Arango.

Radamel Falcao habia dejado buenas sanciones con un gol y mucha entrega en los 173 minutos que jugó en cinco partidos con Millonarios tras pasar un semestre sin jugar. Sin embargo, ‘Millos’ informó el 17 de febrero que ‘El Tigre’ sufrió “una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha“. Llega con lo justo para enfrentar a Atlético Nacional en Copa Sudamericana.

Comparación de salarios entre Radamel Falcao y Alfredo Morelos

Falcao y Morelos se enfrentan en Copa Sudamericana. (Foto: Vizzor Image)

Si se mantiene el salario que Falcao tenía en su primera etapa con Millonarios, su sueldo sería cercano al millón de dólares por seis meses de acuerdo a la información de la emisora ‘Blu Radio’. ¿Alfredo Morelos gana más? Según el portal ‘360 Radio’, el delantero de Nacional gana al mes una cifra cercana a los 700 millones de pesos. Esto quiere decir que tendría un salario de 1.1 millones de dólares por seis meses, ganando unos 100.000 dóres más de lo que percibe ‘El Tigre’.

ver también Atlético Nacional vs. Millonarios: El premio económico que se juegan en Sudamericana

¿Quién termina primero contrato en su equipo, Falcao o Morelos?

Atlético Nacional se metió las manos a los bolsillos, sacó 2.3 millones de dólares y le compró a Santos el 60 por ciento de los derechos deportivos de Alfredo Morelos para firmarlo hasta el 31 de diciembre de 2028. El caso de Radamel Falcao García fue diferente, ya que firmó solo por seis meses con Millonarios y su contrato vence el 30 de junio de 2026.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién gana más dinero en su equipo? ¿Quién gana más dinero en su equipo? Ya votaron 0 personas

En síntesis