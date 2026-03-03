Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Mientras Falcao gana un millón de dólares en Millonarios, el salario de Alfredo Morelos en Nacional

Radamel Falcao y Alfredo Morelos, dos referentes en Colombia, pero con salarios distintos: estas son las cifras que se conocen.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Millonarios y Nacional se enfrentan en fase previa de Copa Sudamericana 2026.
© Vizzor ImageMillonarios y Nacional se enfrentan en fase previa de Copa Sudamericana 2026.

Llegan con dos realidades muy diferentes… Radamel Falcao García y Alfredo Morelos serán dos de las grandes figuras que estarán en el partido Atlético Nacional vs. Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar sus salarios millonarios.

Morelos llega encendido al duelo contra Millonarios del miércoles 4 de marzo a las 7:30 P.M. En los seis partidos que ha visto minutos en la Liga Colombiana I-2026 registró seis goles y demostró por qué es el delantero ‘9’ titular de Nacional por encima del reciente refuerzo estrella Cristian ‘Chicho’ Arango.

Radamel Falcao habia dejado buenas sanciones con un gol y mucha entrega en los 173 minutos que jugó en cinco partidos con Millonarios tras pasar un semestre sin jugar. Sin embargo, ‘Millos’ informó el 17 de febrero que ‘El Tigre’ sufrió una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. Llega con lo justo para enfrentar a Atlético Nacional en Copa Sudamericana.

Comparación de salarios entre Radamel Falcao y Alfredo Morelos

Falcao y Morelos se enfrentan en Copa Sudamericana. (Foto: Vizzor Image)

Si se mantiene el salario que Falcao tenía en su primera etapa con Millonarios, su sueldo sería cercano al millón de dólares por seis meses de acuerdo a la información de la emisora ‘Blu Radio’. ¿Alfredo Morelos gana más? Según el portal ‘360 Radio’, el delantero de Nacional gana al mes una cifra cercana a los 700 millones de pesos. Esto quiere decir que tendría un salario de 1.1 millones de dólares por seis meses, ganando unos 100.000 dóres más de lo que percibe ‘El Tigre’.

Atlético Nacional vs. Millonarios: El premio económico que se juegan en Sudamericana

ver también

Atlético Nacional vs. Millonarios: El premio económico que se juegan en Sudamericana

¿Quién termina primero contrato en su equipo, Falcao o Morelos?

Atlético Nacional se metió las manos a los bolsillos, sacó 2.3 millones de dólares y le compró a Santos el 60 por ciento de los derechos deportivos de Alfredo Morelos para firmarlo hasta el 31 de diciembre de 2028. El caso de Radamel Falcao García fue diferente, ya que firmó solo por seis meses con Millonarios y su contrato vence el 30 de junio de 2026.

Publicidad

Encuesta

¿Quién gana más dinero en su equipo?

Ya votaron 0 personas

En síntesis

  • Alfredo Morelos percibe 1.1 millones de dólares por semestre, superando el salario de Falcao García.
  • Radamel Falcao finaliza su contrato con Millonarios el próximo 30 de junio de 2026.
  • Atlético Nacional compró el 60% de los derechos de Morelos por 2.3 millones de dólares.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Video: ¡la ilusión del Tigre por el arranque de la Champions con Galatasaray!
Europa

Video: ¡la ilusión del Tigre por el arranque de la Champions con Galatasaray!

La inesperada decisión que tomó Falcao que no cayó bien en Turquía
Europa

La inesperada decisión que tomó Falcao que no cayó bien en Turquía

Así reaccionó Falcao a la burla que le hizo Eduardo Luis López
Fútbol de Colombia

Así reaccionó Falcao a la burla que le hizo Eduardo Luis López

Para Van Gaal, es más valioso que Falcao
Otros

Para Van Gaal, es más valioso que Falcao

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo