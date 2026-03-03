¿Qué pasa si Atlético Nacional gana, empata o pierde ante Millonarios en Copa Sudamericana?

Atlético Nacional volvió a conformar una de las mejores nóminas de todo el fútbol de Colombia con refuerzos de la talla de Christian ‘Chicho’ Arango y el argentino Milton Casco, así que fue inevitable la pregunta: ¿Qué pasa si gana, empata o pierde ante Millonarios en Copa Sudamericana?

Luego de quedarse sin la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2026, Nacional se ganó el cupo a jugar la fase previa de la Copa Sudamericana tanto por la tabla de reclasificación como por haber sido campeón de la Copa Colombia 2025.

Salió la balota con el nombre de Millonarios y de inmediato se paralizó todo el fútbol colombiano. ¿El motivo? Los dos equipos colombianos más ganadores de la historia de Colombia se enfrentan en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 a partir de las 7:30 P.M. del miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en un formato que es muy polémico.

Lo que pasa si Nacional gana o pierde ante Millonarios en Copa Sudamericana

Millos y Nacional juegan en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: archivo particular y Vizzor Image)

En el caso que Atlético Nacional le gane a Millonarios en el partido del 4 de marzo, clasificara de manera directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 porque es un encuentro de eliminación directa en fase previa. Si pierde, quedará eliminado de la competición y no recibirá un premio que mínimo sería de 900.000 dólares.

ver también ¿Por qué no juega Edwin Cardona en Atlético Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana?

¿Qué pasa si Atlético Nacional empata con Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana?

Al ser una llave a partido único, en el caso que después del tiempo reglamentario Atlético Nacional termine empatado con Millonarios, el clasificado a fase de grupo de la Copa Sudamericana 2026 se definirá con una tanda de penaltis. No hay tiempo suplementario.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En dónde se juega el partido Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana? ¿En dónde se juega el partido Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana? Ya votaron 0 personas

En resumen