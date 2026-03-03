Atlético Nacional vs. Millonarios: El premio económico que se juegan en Sudamericana

La fase previa de la Copa Sudamericana enfrentará a Atlético Nacional y Millonarios por el cupo a la fase de grupos. Además del orgullo deportivo de vencer a un rival directo, hay un gran premio CONMEBOL en juego que se llevará a cabo 19h30 de este miércoles 4.

El ganador de este partido, que se juega sin ida y vuelta, será premiado con al menos 200 mil dólares. CONMEBOL da un premio económico mayor al visitante, por lo que Atl. Nacional sumaría 225 mil dólares, y Millonarios 250 mil dólares si es el vencedor.

En el 2025 se enfrentaron cuatro veces y el saldo fue una victoria para cada uno y dos empates. Una de las grandes novedades es que Falcao se recuperó de su lesión y estará en la convocatoria.

En la primera división, Atlético Nacional se encuentra 5to con 15 puntos, aunque tiene dos partidos menos. Millonarios por su parte está 11mo con 11 unidades en 9 partidos.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García

Falcao – Millonarios 2024. Foto: Getty

Los fichajes de Atlético Nacional para el 2026

Las nuevas contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

