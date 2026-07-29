Vasco Da Gama vs DIM HOY: ¿Qué canal para el partido de Copa Sudamericana?

Los canales para ver el partido de Vasco Da Gama vs DIM por la vuelta de los 16avos de la Copa Sudamericana.

Este miércoles 29 de julio de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana, Vasco Da Gama vs Independiente Medellín por un lugar en los octavos de final del torneo. La ida fue un empate 2 a 2 y ambos ambos equipos buscan clasificar a la siguiente ronda.

¿Qué canal pasa el partido de Vasco Da Gama vs DIM por la Copa Sudamericana?

El partido de Vasco Da Gama vs DIM por la Copa Sudamericana en los 16avos de final se podrá ver por ESPN y el plan premium de Disney+. El encuentro comenzará desde las 17H00 de Colombia.

La ida en Colombia dejó un apretado empate de 2 a 2 y todo quedó abierto para la vuelta que se tiene que jugar en el estadio Sao Januario. Vasco es uno de los grandes candidatos a llegar lejos en este torneo por la importante plantilla que tiene.

DIM no es candidato, pero ya en la ida demostró que puede meter en problemas al Vasco y tratará de conseguir en Brasil una victoria que les dé el pase a los octavos de final. Los colombianos están en este torneo, tras ser eliminados en la Copa Libertadores.

¿Contra quién va el ganador de la llave?

El equipo que pase la llave entre DIM y Vasco Da Gama irá en los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Olimpia, que fue primera de su grupo y espera por un rival en esta fase.

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¿Hay penales en caso de empate entre el DIM y Vasco Da Gama?

Si el partido nuevamente termina empatado entre Vasco Da Gama y DIM, el partido se definirá por penales. No cuenta el gol visitante, por lo cual, el 2 a 2 de la ida no cambia nada si en Brasil hay un empate por menos goles.