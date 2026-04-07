EN VIVO Y GRATIS: O’Higgins vs. Millonarios minuto a minuto primera fecha de Copa Sudamericana 2026

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 pone primera marcha y Millonarios inicia la actividad en el Grupo C de visita ante O’Higgins, de Chile. El equipo ‘Embajador’ tiene la necesidad de empezar a sumar para terminar primero y clasificar de manera directa a los octavos de final. ¿Lo conseguirá?
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¡Arranca el sueño continental de Millonarios! Tiene un duro reto vs. O'Higgins en Chile. Sigue aquí cada jugada y el marcador en vivo y gratis.
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