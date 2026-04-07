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Copa Sudamericana

EN VIVO Y GRATIS: O’Higgins vs. Millonarios minuto a minuto primera fecha de Copa Sudamericana 2026

¡Arranca el sueño continental de Millonarios! Tiene un duro reto vs. O'Higgins en Chile. Sigue aquí cada jugada y el marcador en vivo y gratis.

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Siga, póngase comodo y disfrute de la mejor cobertura EN VIVO y GRATIS del partido O'Higgins vs. Millonarios por la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

Francisco González y Rodrigo Contreras.
© X / @OHigginsoficial y Vizzor ImageFrancisco González y Rodrigo Contreras.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 pone primera marcha y Millonarios inicia la actividad en el Grupo C de visita ante O’Higgins, de Chile. El equipo ‘Embajador’ tiene la necesidad de empezar a sumar para terminar primero y clasificar de manera directa a los octavos de final. ¿Lo conseguirá?

Julio Montenegro
Julio Montenegro
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