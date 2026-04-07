EN VIVO Y GRATIS: O’Higgins vs. Millonarios minuto a minuto primera fecha de Copa Sudamericana 2026

Siga, póngase comodo y disfrute de la mejor cobertura EN VIVO y GRATIS del partido O'Higgins vs. Millonarios por la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 pone primera marcha y Millonarios inicia la actividad en el Grupo C de visita ante O’Higgins, de Chile. El equipo ‘Embajador’ tiene la necesidad de empezar a sumar para terminar primero y clasificar de manera directa a los octavos de final. ¿Lo conseguirá?