Tras ser eliminado de Copa Sudamericana: CONMEBOL también sancionará al DIM

El DIM se quedó eliminado de la Copa Sudamericana y también será sancionado por la CONMEBOL.

Este miércoles 29 de julio de 2026 el Deportivo Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer ante Vasco Da Gama. Por si esa eliminación no fuera suficiente, el equipo colombiano también recibirá una sanción económica.

La nueva sanción económica que recibirá el DIM es por las tarjetas amarillas que recibieron dos de sus jugadores en el partido. Los jugadores amonestados fueron Joaquín Varela y también Keiner Klinger que por diferentes faltas vieron la tarjeta en este partido.

El reglamento de la CONMEBOL estipula que los jugadores amonestados en este play-off de los octavos de final o 16avos del torneo, deberán pagar una multa de 500 dólares. En este caso, al ser dos los jugadores amonestados, el castigo es de 1.000 dólares.

El DIM se despide rápido de la Copa Sudamericana y con varias sanciones de CONMEBOL, puesto que, en la Libertadores el club también recibió un castigo por la actitud de sus hinchas ante Flamengo. Se completa, de momento, una muy mala temporada para el ‘Poderoso’.

¡UN GOLAZO PARA LA CLASIFICACIÓN! Mendes apareció en el centro del área y metió un gran taco para marcar el 1-0 (3-2 global) final de Vasco Da Gama vs. DIM en la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/QrwM7XQgNh — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026

Con esta clasificación, Vasco Da Gama también jugará en los 8vos de final ante Olimpia y ahora mismo en la Copa Sudamericana solo queda un equipo que representa a Colombia y es Santa Fe, que de momento, está con una ventaja ante Caracas en su llave.

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Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana

De momento, así está el cuadro de la Copa Sudamericana ya con varias llaves de octavos de final prácticamente definidas:

El cuadro final de la Copa Sudamericana. (Foto: @Sudamericana)

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En síntesis:

Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama .

quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante . 1.000 dólares multará la CONMEBOL al DIM por dos tarjetas amarillas recibidas.

multará la CONMEBOL al DIM por dos tarjetas amarillas recibidas. Santa Fe queda como el único equipo representante de Colombia en la competencia.