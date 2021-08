Se aproxima una nueva jornada de las Artes Marciales Mixtas que ofrece la UFC. En lo que tiene que ver con la UFC Fight Night a efectuarse HOY, sábado 21 de agosto, la pelea estelar será protagonizada por Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum, luchadores que pertenecen a la categoría de peso mediano. Para poder seguir esta gran jornada de muchas peleas lo debes hacer, desde Latinoamérica, por la pantalla de ESPN +, aunque también lo podrás ver de forma ONLINE por UFC Fight Pass según tu país.

Pasando a los peleadores de la presente jornada, Jared Cannonier es un texano que actualmente ostenta un récord de 13 victorias en las 18 peleas que disputó desde su comienzo en la categoría el 19 de junio de 2011. Además, el estadounidense viene de perder tras acumular tres victorias en fila. Fue la lucha ante el australiano Robert Whittaker el 24 de octubre de 2020, pelea que se definió por decisión unánime de los jueces.

Mientras que su oponente, Sean Strickland, es un estadounidense que acumula 16 triunfos con 7 caídas en las 23 peleas llevadas a cabo hasta el momento desde que comenzó su etapa en MMA el 11 de diciembre de 2010. Ahora bien, el nacido en California no tiene un combate desde el 17 de abril de 2021, cuando cayó también ante Wittaker, como le ocurre a su rival de turno, y también por una definición de unanimdad por parte de los jueces.

+ Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum: disfruta la previa de la pelea principal de este UFC Fight Night

La cartelera completa del UFC Fight Night del 21 de agosto

Estelares

Peso mediano: Jared Cannonier y Kelvin Gastelum

Peso ligero: Clay Guida vs. Mark Madsen

Peso completo: Parker Porter vs. Chase Sherman

Peso ligero: Vinc Pichel vs. Austin Hubbard

Peso mosca femenino: Cortney Casey vs. Liana Jojua

Peso mosca: Alexandre Pantoja vs. Brandon Royval

Preliminares

Peso gallo: Mana Martinez vs. Jesse Strader

Peso semipesado: Fabio Cherant vs. William Knight

Peso pluma: Austin Lingo vs. Luis Saldana

Peso gallo: Brian Kelleher vs. Domingo Pilarte

Peso wélter: Ramiz Brahimaj vs. Sasha Palatnikov

Peso gallo: Bea Malecki vs. Josiane Nunes

Peso ligero: Ignacio Bahamondes vs. Roosevelt Roberts

Peso mediano: Abdul Razak Alhassan vs. Antonio Braga Neto

Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum: ¿cuándo y a qué hora pelean en la UFC Fight Night?

El combate Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum se llevará a cabo HOY, sábado 21 de agosto, en el UFC APEX que reside en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

Horario por país

Preliminares

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 19:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

España: 01:00 (domingo)

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Estelares

Argentina: 23:00

Bolivia: 22:00

Brasil: 23:00

Chile: 22:00

Colombia: 21:00

Ecuador: 21:00

Estados Unidos: 19:00 PT y 22:00 ET

España: 04:00 (domingo)

México: 21:00

Paraguay: 22:00

Perú: 21:00

Uruguay: 23:00

Venezuela: 22:00

Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum: ¿dónde ver la pelea por la UFC Fight Night?

La pelea se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica y Estados Unidos a través de ESPN +. Además, se podrá ver ONLINE desde cualquier país del planeta a través de UFC Fight Pass.