Michael Morales, ahora mismo, es el mejor representante de Ecuador en la UFC y el máximo candidato a darle al país su primer campeonato histórico en la empresa. El peleador tricolor ahora recibió una noticia que lo puede cambiar todo para su carrera.

De acuerdo a la información de Equipo MMA, la UFC ya presentó a Michael Morales e Islam Makhachev la posibilidad de un combate para el próximo 11 de julio. Por lo cual, el ecuatoriano se para ante la gran posibilidad de ir por el campeonato del Peso Welter.

Los contratos aún no han sido firmados, pero ambas partes aceptaron el encuentro. Por lo cual, sería la segunda vez que Ecuador tendrá a uno de sus representantes peleando por el campeonato en la UFC. El primero fue ‘Chito’ Vera en aquel histórico combate ante Sean O’Malley.

Para Morales esta era una oportunidad ya merecida, porque el mismo peleador ecuatoriano viene con un ritmo imparable en la UFC y está haciendo una campaña histórica. El pasado fin de semana terminó desafiando al campeón mostrando su foto.

Ahora mismo, Michael Morales se ubica en la posición 3 del ranking del peso Welter. Por lo cual, el ecuatoriano dará un gran salto y al igual que Chito Vera llegaría al combate titular sin ser el número 1 o 2 del ranking de su categoría.

La marca imbatible de Michael Morales

Michael Morales tiene una marca envidiable y a la vez espectacular en su carrera. El ecuatoriano suma, en toda su trayectoria en la MMA, un total de 19 peleas, con 19 victorias, 14 de ellas por finalización. El tricolor no sabe lo que es perder desde que se profesionalizó.

