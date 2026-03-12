Es tendencia:
La Inteligencia Artificial predice cuál será el grupo de Barcelona SC en Copa Libertadores

Barcelona SC tendrá este grupo en la Copa Libertadores y no será nada fácil, de acuerdo a la Inteligencia Artificial.

Por Jose Cedeño Mendoza

Barcelona SC cayó al bombo 4 de la Copa Libertadores y como se presume no le esperaba un sorteo amigable en el torneo. El equipo amarillo no tiene restricción para enfrentarse con nadie, por lo cual, podría encontrarse con Liga de Quito o IDV, que están en el Bombo 1.

El grupo de Barcelona SC en la Copa Libertadores, según la IA

Le preguntamos a Gemini por el grupo que le tocaría a Barcelona SC en la Copa Libertadores y sus predicciones ven un grupo complicado:

“Dada la composición de los bombos en 2026, estos son los dos escenarios más probables para el “Ídolo”:

Escenario A: El Grupo de la Muerte

  1. Flamengo (Brasil) – Bombo 1
  2. Estudiantes de La Plata (Argentina) – Bombo 2
  3. Junior de Barranquilla (Colombia) – Bombo 3
  4. Barcelona SC (Ecuador) – Bombo 4

Escenario B: El Clásico Nacional (Posible)

  1. Liga de Quito (Ecuador) – Bombo 1
  2. Bolívar (Bolivia) – Bombo 2
  3. Rosario Central (Argentina) – Bombo 3
  4. Barcelona SC (Ecuador) – Bombo 4
Ya en la temporada 2025, Barcelona SC acabó enfrentando a Independiente del Valle, porque el equipo amarillo llegó al Bombo 4. Por lo cual, ahora en 2026 le podría esperar un camino similar y acabar enfrentando a un rival de la LigaPro en esta fase del torneo.

¿Cuándo es el sorteo de la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Los equipos ecuatorianos clasificados a la Copa Libertadores 2026, Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona SC, conocerán a sus rivales el próximo 19 de marzo. Desde las 18H00 (EC). Solo hay 3 equipos ecuatorianos en este torneo.

