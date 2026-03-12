No es Contreras: Director deportivo de Millonarios habló de la estrella que esta cerca de irse del equipo

Millonarios empieza a tener días de calma después de una tormenta de cuatro partidos en lo que solo sumó un punto en el inicio del fútbol de Colombia. Sin embargo, en el horizonte se empieza a ver que a una estrella se le va a acabar el contrato, así que Ariel Michaloutsos, director deportivo del equipo, decidió hablar del tema.

¡No es Rodrigo Contreras! Millonarios empezó a levantar el nivel cuando inició la era del entrenador argentino Fabián Bustos con el empate 0-0 ante Deportivo Cali por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2026. Llegaron dos triunfos más 1-0 y 2-1 ante Águilas Doradas y Llaneros, respectivamente, pero algo seguía faltando.

A Millonarios le faltaban ideas en la parte ofensiva, claridad en el juego, y se venía el que hasta ahora iba a ser el partido más importante del semestre: vs. Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana. Una vez más, iba a aparecer David Mackalister Silva para ser uno los jugadores ms importantes en la eliminación a Nacional. ¿Estamos viendo lo último de Macka en ‘Millos’?

Director deportivo de Millonarios habló del futuro de Mackalister Silva

Mackalister Silva finaliza contrato con Millonarios el 30 de junio de 2026 y ante la posibilidad que siga en el club ‘Embajador’, el director deportivo del equipo habló fuerte y claro. “Sí, sin duda”, respondió Ariel Michaloutsos cuando en el programa ‘MorninGol’, de AS Colombia, le preguntaron si veía en Macka un eje central para el Millonarios que va a seguir peleando.

David Silva reveló cómo va su renovación con Millonarios

“No hemos hablado nada. Pasaron muchas cosas en estos meses, el agua se movió mucho, no arrancamos bien, el cambio de técnico, tantas cosas que pasaron que no han dado para pensar en eso. Ahora lo más importante es entrar al grupo de los ocho y esperar el sorteo de la Sudamericana”, le dijo David Mackalister Silva sobre su futuro al programa ‘El VBar’, de AS Colombia.

