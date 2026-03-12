Emelec busca un refuerzo más y estas son sus opciones

Emelec aún no está convencido de cerrar su mercado de fichajes para la presente temporada y es que con la salida de Juan Pablo Ruiz Gómez, los azules buscarán un nuevo refuerzo. Lo más probable es que sea extranjero y desde la prensa dan detalles de los candidatos.

El nombre del fichaje dependerá de en qué puesto quiere reforzar Vicente Sánchez. La posición más señalada es la de lateral, si deciden reforzar ahí el elegido sería Ulises Ciccioli, argentino de SD Aucas.

Si Emelec va por un nuevo extremo con posibilidades de ser volante creativo, el máximo candidato sería Elvio Vera, el paraguayo que ya fue sondeado en este propio mercado de fichajes.

Los fichajes nacionales podrían llegar con mayor facilidad, aunque las opciones no terminan de convencer a la directiva puesto que serían jugadores sin contrato.

En el caso de los extranjeros, dependerá de que Juan Pablo Ruíz Gómez firme su finiquito. La otra alternativa que le buscan es prestarlo a otro club de LigaPro con algunos interesados.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad

Publicidad

ver también Los posibles rivales de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026

Úlises Ciccioli – Aucas

En resumen