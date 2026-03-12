Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Emelec busca un refuerzo más y estas son sus opciones

Emelec no cierra su mercado de fichajes, mientras intenta concretar unas salidas, ya busca en qué jugadores usar su último cupo.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Emelec busca un refuerzo más y estas son sus opciones
Emelec busca un refuerzo más y estas son sus opciones

Emelec aún no está convencido de cerrar su mercado de fichajes para la presente temporada y es que con la salida de Juan Pablo Ruiz Gómez, los azules buscarán un nuevo refuerzo. Lo más probable es que sea extranjero y desde la prensa dan detalles de los candidatos.

El nombre del fichaje dependerá de en qué puesto quiere reforzar Vicente Sánchez. La posición más señalada es la de lateral, si deciden reforzar ahí el elegido sería Ulises Ciccioli, argentino de SD Aucas.

Si Emelec va por un nuevo extremo con posibilidades de ser volante creativo, el máximo candidato sería Elvio Vera, el paraguayo que ya fue sondeado en este propio mercado de fichajes.

Los fichajes nacionales podrían llegar con mayor facilidad, aunque las opciones no terminan de convencer a la directiva puesto que serían jugadores sin contrato.

En el caso de los extranjeros, dependerá de que Juan Pablo Ruíz Gómez firme su finiquito. La otra alternativa que le buscan es prestarlo a otro club de LigaPro con algunos interesados.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad
Los posibles rivales de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026

ver también

Los posibles rivales de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026

Úlises Ciccioli – Aucas

En resumen

  • Vicente Sánchez evalúa reforzar a Emelec con un lateral o un extremo tras liberar un cupo.
  • El argentino Ulises Ciccioli, actual jugador de SD Aucas, es el candidato para la defensa.
  • El paraguayo Elvio Vera es la opción principal si la directiva decide fichar un volante creativo.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Bombazo: Juan Pablo Ruíz Gómez podría cambiar de club en LigaPro
Fútbol de Ecuador

Bombazo: Juan Pablo Ruíz Gómez podría cambiar de club en LigaPro

Leones del Norte ficha a un ex Barcelona y Emelec para el 2026
Fútbol de Ecuador

Leones del Norte ficha a un ex Barcelona y Emelec para el 2026

Emelec lo descartó y podría ser nuevo refuerzo de Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Emelec lo descartó y podría ser nuevo refuerzo de Liga de Quito

Los dos jugadores que volverían a Emelec ¿los pidió Vicente Sánchez?
Fútbol de Ecuador

Los dos jugadores que volverían a Emelec ¿los pidió Vicente Sánchez?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo