Davey Grant vs Adrián Luna HOY: ¿Qué canal pasa la pelea de la UFC Vegas 116 y a qué hora comienza?

Este sábado 25 de abril de 2026 se enfrentan por la UFC Vegas 116, Davey Grant contra Adrián Luna. Ecuador volverá a sumar un nuevo representante en la competencia más importante del MMA con Luna, que viene destacando en el Dana White’s Contender Series.

¿Qué canal pasa la pelea de Adrián Luna?

La UFC vegas 116 se podrá ver exclusivamente por la señal de Paramount +.

¿A qué hora comenzará la pelea de Adrián Luna?

Adrián Luna forma parte de la cartelera estelar de la UFC y esas peleas comenzarán desde las 19H00. Por lo cual, se espera que Luna salga al octágono entre las 20H30 a 21H00.

Adrián Luna tendrá la gran oportunidad de demostrar ante todo el mundo de lo que es capaz, tras protagonizar una icónica pelea en el Dana White’s Contender Series. Para muchos, la mejor pelea de la historia de este tipo de show. Le valió un contrato al instante.

¿Cuánto dinero se llevará Adrián Luna si gana el combate?

Si Adrián Luna gana la pelea, el ecuatoriano se acabará llevando un premio económico superior a los 50 mil dólares. Además, el ecuatoriano también podría aumentar este dinero si gana el famoso bono al “performance de la noche”, eso depende su nivel.