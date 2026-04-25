¿Cuál es el récord de Adrián Luna Martinetti y cuántas peleas tiene en su contrato en la UFC?

Este sábado 25 de abril de 2026 se dará el gran debut de Adrián Luna en la UFC. El ecuatoriano será el cuarto representante que suma el país en la empresa más famosa del mundo. El tricolor está también en la misma categoría de peso que ‘Chito’ Vera, el peso gallo.

¿Cuál es el récord de Adrián Luna en la UFC?

Aunque será su primera lucha en la UFC, el peleador ecuatoriano arrastra una importante marca en la disciplina de MMA. El tricolor llega a esta pelea con este récord:

17 victorias

1 derrota

0 empates

¿Cómo han sido las victorias de Adrián Luna?

De las 17 victorias de Adrián Luna, la UFC reconoce que el ecuatoriano ha ganado 4 por Nocaut y 6 por sumisión. Además, llegó a tener una racha de victoria de 15 peleas. El tricolor tiene ya 30 años.

¿Cuántas peleas tiene en su contrato Adrián Luna?

Adrián Luna ingresó a la UFC tras una histórica pelea en el Dana White’s Contender Series. El contrato que reciben los peleadores que entran por este circuito, por lo general, suele ser de 4 peleas. Aunque el caso del ecuatoriano no se ha confirmado oficialmente cuántas peleas tiene.

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¿A qué hora comienza la pelea de Adrián Luna?

Las peleas estelares comenzarán desde las 19H00 y la de Luna es la tercera en orden del evento, por lo cual, seguramente el ecuatoriano saldrá al octágono entre las 20H00 y 21H00 de Ecuador.

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