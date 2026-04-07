Chito Vera lleva 4 derrotas consecutivas en la UFC y todo parece indicar que su mejor momento ya ha pasado. El ecuatoriano ahora se ubica en el top 10 del peso gallo, pero la noticia en este momento es que el peleador ecuatoriano probará suerte en un nuevo deporte.

Este martes 7 de abril de 2026 se confirmó que ‘Chito’ Vera participará de un nuevo evento en Brasil llamado “Hype Brasil”. Aunque también será en un combate, esto no será MMA. El evento plantea un formato diferente donde no haya golpes.

El ganador tendrá que someter a su rival hasta la rendición. El ecuatoriano peleará bajo la modalidad “submission only” ante el local Jean Silva. El encuentro será este miércoles, 8 de abril de 2026. Si ningún peleador logra someter al otro se determinará empate.

Será la primera aparición de ‘Chito’ Vera tras sumar 4 derrotas consecutivas en la UFC. El ecuatoriano fue visto por última vez en febrero cuando perdió en México contra David Martínez, en una pelea donde se acabó quedando muy lejos de su contrincante.

Este combate no afectará en nada al ranking de ‘Chito’ Vera en el Peso Gallo. Es un evento totalmente alejado de la UFC y de su famoso octágono. Es una nueva oportunidad para el peleador ecuatoriano para tratar de volver a encontrarse con las mejores sensaciones.

Publicidad

El puesto de ‘Chito’ Vera en el Peso Gallo en la UFC

Tras sumar 4 derrotas consecutivas, ‘Chito’ Vera cayó hasta el décimo lugar de la clasificación. El ecuatoriano está a una nueva derrota de finalmente caer del top 10 y alejarse de lo mejor del peso gallo a nivel mundial. No tiene fecha confirmada para regresar.

Encuesta¿Chito Vera debe seguir peleando en la UFC? ¿Chito Vera debe seguir peleando en la UFC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: