Davey Grant vs Adrián Luna por la UFC Vegas 116: día, horario y como ver la pelea por TV

Este sábado 25 de abril de 2026, Ecuador sumará un nuevo peleador en la UFC con el debut oficial de Adrián Luna Martinetti. El peleador ecuatoriano realiza su gran estreno ante el experimentado Davey Grant en la categoría del peso Gallo y será el cuarto peleador en esta empresa.

¿A qué hora es la pelea de Davey Grant vs Adrián Luna?

La cartelera estelar de la UFC Vegas 116 comenzará desde las 19H00 (EC), por lo cual, la pelea de Adrián Luna sería entre las 20H00 y 21H00 del sábado, 25 de abril de 2026.

¿Qué canales pasarán la pelea de Adrián Luna?

La pelea del ecuatoriano se podrá ver exclusivamente por Paramount+.

Adrián Luna debutará en la UFC. (Foto: @UFCEspanol)

¿Cómo llegó Adrián Luna a la UFC?

Luna se metió a la UFC tras una histórica performance en el Dana White’s Contender Series, donde se impuso a Mark Vologdin en una de las peleas más encarnizadas y espectaculares en la historia de este formato y se ganó un contrato para pelear en la empresa. Tiene 30 años y se ve como la próxima gran estrella de Ecuador.

Los peleadores ecuatorianos en la UFC

Con Adrián Luna, Ecuador sumará 4 peleadores en la UFC. Los representantes tricolores son: Michael Morales, Chito Vera, Carlos Vera y ahora Martinetti. El país se está ganando un importante espacio en las MMA.