Brasil toca fondo: peor racha sin títulos Mundiales, 7 derrotas seguidas vs. UEFA y fuera de cuartos de final 36 años después

La Verdeamarelha, en su peor momento por las Copas del Mundo. Ancelotti, Neymar y Vinicius, en el centro de las críticas.

Dos goles de Erling Haaland y el descuento de Neymar marcaron el Brasil vs. Noruega. Un encuentro donde la selección con más Copas del Mundo se despide por primera vez en más de tres décadas en los octavos de final del certamen. Varios datos componen un análisis a nivel general que habla de la peor Verdeamarelha de todos los tiempos. Para el año 2030 debe corregirse prácticamente todo.

Empecemos con el dato más fuerte. No es otro que el que habla de la primera vez en toda la historia de las Copas del Mundo que Brasil llega a seis ediciones seguidas sin ganar el torneo. El máximo de tiempo hasta la fecha que tuvo que esperar el combinado sudamericano para levantar el trofeo fue de un total de 24 años. La racha de 1970 a Estados Unidos 1994 ya no es la más longeva en esta ecuación.

Todo esto viene marcado mayoritariamente por las selecciones europeas. Aunque parezca mentira, hay que devolverse hasta la final del año 2002 frente a Alemania para encontrar el último triunfo de Brasil ante un combinado del viejo continente por eliminatorias directas de la Copa del Mundo. En esta racha de seis mundiales sin títulos aparecen seis derrotas consecutivas ante equipos del otro lado del océano Atlántico. Serían siete incluso si contamos el partido por el tercer puesto de la edición del año 2014.

Tras levantar el título en el año 2002, Brasil vive una pesadilla. Francia los eliminó en Alemania 2006. Holanda hizo lo propio en Sudáfrica 2010, antes de que se diera el encuentro fatídico frente a Alemania en suelo brasileño en el año 2014. Aparece ahí, como decimos, la derrota por cero a tres ante Países Bajos por el tercer puesto de dicha Copa del Mundo tan amarga para el equipo sudamericano. Bélgica en Rusia 2018, Croacia en Qatar 2022 y finalmente una nueva caída ayer en Nueva Jersey componen una racha sin precedentes. Nunca una sola nación perdió tantos partidos ante equipos de otra confederación en toda la historia del torneo.

Brasil no vence a europeos por eliminatorias Mundialistas desde 2002: GETTY

“El resultado es decepcionante, pero el grupo es fantástico. Desgraciadamente así es el deporte, no creo que mereciéramos la derrota pero hemos de aceptarlo… Ahora hemos de reaccionar”, analiza un Carlo Ancelotti que no negó la decepción alrededor de sus hombres. Brasil cierra la Copa del Mundo con apenas tres victorias ante equipos como Japón, Haití o Escocia. Las críticas a nombres como Neymar, al propio entrenador italiano y a la figura de Vinicius por el famoso penalti errado por Bruno Guimarães abren la jornada en suelo carioca.

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Brasil fuera de cuartos 36 años después

Hay que devolvernos al gol de Claudio Caniggia en Italia 1990 para encontrar un escenario similar al que viviremos dentro de algunas jornadas. Desde entonces, casi nunca se perdió en el antepenúltimo partido de una selección en toda la historia de la Copa del Mundo. Fueron de manera consecutiva ocho Mundiales donde la Verdeamarelha se metió entre los ocho mejores del certamen.

Ancelotti descartó salir de Brasil

Consultado por su futuro en una selección donde tiene contrato hasta el año 2030, el exentrenador del Real Madrid fue tajante alrededor de si su continuidad corre peligro: “No es el fin, es el inicio de un nuevo ciclo. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para mejorar esta selección… Hemos hecho un trabajo sólido. Así es el fútbol, vamos a tomar esta derrota como combustible para el próximo ciclo. Es el inicio de una nueva aventura”.

Datos claves

Brasil quedó eliminada por primera vez en octavos de final tras 36 años.

por primera vez en octavos de final tras 36 años. La selección de Brasil alcanzó seis ediciones seguidas de Mundiales sin ganar el título.

alcanzó seis ediciones seguidas de Mundiales sin ganar el título. El técnico Carlo Ancelotti confirmó que continuará en su cargo hasta el año 2030.