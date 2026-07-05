Si Brasil gana, contra quién, cuándo y dónde jugará los 4tos de final del Mundial 2026

La Selección de Brasil enfrenta a Noruega por los 8vos del Mundial 2026 y ya tiene un posible rival en la siguiente ronda si avanza.

La Selección de Brasil enfrenta a Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026, encuentro que se le presenta más difícil que todos los que ha tenido en este torneo. En caso de ganar, tiene ya definido a sus dos posibles rivales en cuartos de final.

La Selección de Brasil enfrentará al ganador de la llave entre México e Inglaterra, en caso de vencer a los noruegos. El encuentro ente aztecas e ingleses se juega este mismo domingo a las 19h00.

Noruega llegó siendo una de las sorpresas de la fase de grupos, perdiendo contra Francia y ganando el resto de encuentros abultadamente contra Irak y Senegal; en la ronda previa eliminó a Costa de Marfil.

Por ahora, el único partido de cuartos de final definido es la llave entre Francia y Marruecos a jugarse el 9 de julio.

Los otros partidos de 8vos de final del Mundial 2026 que aún no se juegan

Estos son los encuentros que faltan por disputarse de la presente ronda del Mundial 2026.