Renato Paiva tuvo un gran paso por el fútbol ecuatoriano donde fue campeón con Independiente del Valle. Ahora el DT portugués estaría muy cerca de llegar a dirigir a una Selección que sería rival de Ecuador en las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Diferentes reportes revelan que Renato Paiva estaría muy cerca de llegar a ser DT de la Selección peruana para el 2026. El ex DT de IDV ya tendría una negociación avanzada con la federación para dar este gran salto en su carrera y por fin dirigir a un equipo nacional.

Aunque sonó varias veces para Ecuador, Paiva se quedó fuera tras la llegada de Beccacece y con su ritmo en clubes, el DT se alejó totalmente de ‘La Tri’. En Ecuador ganó el que fue su primer campeonato como técnico de un equipo de primera división.

Por otro lado, desde Independiente del Valle habían recomendado que Renato Paiva asuma como DT de Coritiba, club al que el grupo ecuatoriano se incorporó recientemente. No obstante, en ese momento las negociaciones no llegaron a buen puerto y no hubo un acuerdo.

Renato Paiva estuvo en el Mundial de Clubes. (Foto: GettyImages)

Recientemente, Renato Paiva dirigió a Botafogo en el Mundial de Clubes, y luego fue despedido, pese a que durante ese torneo le ganó al PSG. A Paiva no le viene yendo bien en los clubes, donde no ha podido terminar sus contratos por diferentes motivos.

Publicidad

Publicidad

Los números de Renato Paiva en este 2025

ver también Desde Fluminense hasta IDV: Los emotivos mensajes de los equipos tras el fallecimiento de Mario Pineida

En lo que va de temporada, Renato Paiva dirigió a dos equipos, Botafogo y Bahía. No pudo sumar los mejores resultados, ya que de un total de 52 partidos entre todas las competencias, ganó 23 encuentros, empató 11 partidos y terminó perdiendo 18.

Encuesta¿Ves a Renato Paiva compitiendo contra Ecuador? ¿Ves a Renato Paiva compitiendo contra Ecuador? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Renato Paiva negocia para ser el nuevo director técnico de la Selección de Perú .

negocia para ser el nuevo director técnico de la . El DT portugués suma 23 victorias y 18 derrotas en 52 partidos durante 2025.

y 18 derrotas en durante 2025. Paiva dirigió al Botafogo en el Mundial de Clubes y logró vencer al PSG.

Publicidad