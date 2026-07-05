¿Por qué no pateó Vinicius Jr. el penal en el Brasil vs. Noruega por los 8vos del Mundial?

Brasil cayó eliminado ante Noruega y la gran pregunta que tienen todos es porqué Vinicius Jr. no pateó el penal.

El batacazo de los 8vos del Mundial 2026 se dio en el partidazo entre Noruega y Brasil. Los pentacampeones se quedaron fuera y uno de los momentos de inflexión fue el penal errado de Bruno Guimaraes, con la gran duda de ¿por qué no pateó el penal Vinicius Jr.?

Davide Ancelotti respondió: “Es una decisión predefinida así como en todos los partidos. Siempre comunicamos antes al jugador que va a cobrar el penalti, es una decisión de la comisión. Errar un penalti sucede en el fútbol, y hoy sucedió”, dijo el asistente técnico de Brasil.

La respuesta no la dio Carlo Ancelotti todavía pero rápidamente se hicieron virales las imágenes de Vini Jr. con el balón, listo para el cobro. Luego de eso Bruno Guimaraes se acercó a pedírselo y el astro del Real Madrid cedió.

Al mismo tiempo las redes recordaron varias veces que por orden del italiano, Vinicius Jr. no cobró penales y delegó la responsabilidad a Kylian Mbppaé en la temporada en que ambos coincidieron.

Los hinchas también manejan la hipótesis de que fue Vinicius Jr. quien esquivó la responsabilidad de patear el penal, algo que es poco probable tomando en cuenta que ha pateado contra rivales de renombre como FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

El próximo rival de Noruega en caso de avanzar

Si Noruega le gana este domingo a Brasil, el conjunto escandinavo se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor del cruce entre México e Inglaterra, partido que se disputa este domingo a las 18:00hs (Ciudad de México).

Publicidad

Noruega jugaría el próximo sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa del Mundo y el encuentro está programado para las 15:00hs (Ciudad de México). Si avanza, tendrá que esperar unas horas para saber al próximo rival y si será México o Inglaterra.

Bruno Guimaraes erró el penal decisivo vs. Noruega. Getty Photo.

Vinícius dejando el penalti a Bruno Guimarães, pero no se va nada convencido de su decisión.



😭😭🫠 pic.twitter.com/oQkR7Zj4gP — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 5, 2026

Publicidad

En resumen