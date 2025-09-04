Es tendencia:
El terrible récord que ya pone a Paraguay como ganador vs Ecuador antes de su partido

La Selección de Ecuador tiene que romper un terrible récord contra Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este jueves 4 de septiembre de 2025, la Selección de Ecuador buscará romper una marca que ya pone a Paraguay como ganador en su partido. ‘La Tri’ ya está clasificada al Mundial de 2026, pero ahora necesita cambiar la historia y romper una increíble barrera en tierras guaranís.

Ecuador ha visitado en 9 ocasiones a la Selección de Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, y no ha conseguido ni 1 solo punto. Es decir, suma 9 derrotas consecutivas en estas tierras jugando por las Clasificatorias al Mundial. ‘La Tri’ perdió su último partido 3 a 1.

Ahora con la “mejor generación” de su historia, la Selección de Ecuador tendrá que sumar sus primeros puntos en este país. En 9 partidos ha marcado un total de 8 goles y ha recibido ya 23 goles en contra, con absoluta superioridad de la ‘Albirroja’.

Para este nuevo partido, a la Selección de Ecuador le espera un “infierno” contra Paraguay. Se ha reportado que todas las entradas para el encuentro ya fueron vendidas y es que Paraguay podría ya clasificar al mundial en este partido y terminar con una espera de 16 años.

Paraguay con Gustavo Alfaro como DT no conoce la derrota en condición de local. La ‘Albirroja’ le ha ganado en su casa a equipos como Argentina, último campeón del mundo, a Brasil, a Uruguay y a Chile. Ahora con el empate ya están en el Mundial de 2026.

¿A qué hora juegan Paraguay contra Ecuador por las Eliminatorias?

El partido entre Paraguay y Ecuador se jugará desde las 18H30 (Ecuador). Este encuentro se juega en horario unificado con otros 3 partidos que involucran a equipos que puedan clasificar al Mundial de 2026.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

Jose Cedeño Mendoza
