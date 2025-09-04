El terrible récord que ya pone a Paraguay como ganador vs Ecuador antes de su partido

Este jueves 4 de septiembre de 2025, la Selección de Ecuador buscará romper una marca que ya pone a Paraguay como ganador en su partido. ‘La Tri’ ya está clasificada al Mundial de 2026, pero ahora necesita cambiar la historia y romper una increíble barrera en tierras guaranís.

Ecuador ha visitado en 9 ocasiones a la Selección de Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, y no ha conseguido ni 1 solo punto. Es decir, suma 9 derrotas consecutivas en estas tierras jugando por las Clasificatorias al Mundial. ‘La Tri’ perdió su último partido 3 a 1.

Ahora con la “mejor generación” de su historia, la Selección de Ecuador tendrá que sumar sus primeros puntos en este país. En 9 partidos ha marcado un total de 8 goles y ha recibido ya 23 goles en contra, con absoluta superioridad de la ‘Albirroja’.

Para este nuevo partido, a la Selección de Ecuador le espera un “infierno” contra Paraguay. Se ha reportado que todas las entradas para el encuentro ya fueron vendidas y es que Paraguay podría ya clasificar al mundial en este partido y terminar con una espera de 16 años.

Paraguay con Gustavo Alfaro como DT no conoce la derrota en condición de local. La ‘Albirroja’ le ha ganado en su casa a equipos como Argentina, último campeón del mundo, a Brasil, a Uruguay y a Chile. Ahora con el empate ya están en el Mundial de 2026.

¿A qué hora juegan Paraguay contra Ecuador por las Eliminatorias?

El partido entre Paraguay y Ecuador se jugará desde las 18H30 (Ecuador). Este encuentro se juega en horario unificado con otros 3 partidos que involucran a equipos que puedan clasificar al Mundial de 2026.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

