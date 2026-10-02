Los dos nuevos posibles formatos para las Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2030

El formato de Eliminatorias CONMEBOL al siguiente Mundial sigue siendo un tema de discusión y ahora revelan dos posibles formatos.

El formato de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2030 está generando debate debido a la clasificación directa de Argentina, Paraguay y Uruguay, que serán sedes del torneo. Ante este escenario, algunas federaciones ya analizan alternativas para modificar el sistema de competencia.

Según Ecuavisa, las Federaciones trabajan en dos propuestas, una de las propuestas plantea que Argentina, Paraguay y Uruguay no participen en las Eliminatorias, al tener su boleto asegurado. La segunda opción sería implementar un sistema de grupos, con las selecciones divididas para definir los clasificados al Mundial.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial de un cambio de formato. El escenario que se maneja actualmente contempla mantener un proceso similar al anterior, con las tres selecciones clasificadas participando, pero sin que sus cupos sean adicionales. Así, quedarían 3,5 plazas para las otras siete selecciones sudamericanas.

Esta situación ya ha generado críticas de hinchas, dirigentes y entrenadores, especialmente por la reducción de oportunidades para las selecciones que deberán competir por los cupos restantes. El debate continuará mientras CONMEBOL define cómo se organizará el camino hacia el próximo Mundial.

La fecha tentativa para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 sería marzo de 2027. Medios señalan que en diciembre la FIFA anunciará finalmente cómo será la distribución de cupos.

Las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2030

Al jugarse en seis sedes distintas, los seis anfitriones ya están adentro de la Copa del Mundo 2030: Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal, España y Marruecos.

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Cuándo se juega el Mundial 2030 y qué falta definir

El torneo se disputará en junio y julio de 2030, pero la FIFA todavía no publicó el calendario definitivo con las fechas exactas de inicio y de la final. Tampoco está cerrado el número de selecciones participantes: la propuesta de ampliar el torneo a 64 equipos, presentada en marzo de 2025, sigue sin resolución.

Las selecciones de Portugal y España se pelean ser sede de la final del Mundial 2030. Foto: Getty

En resumen

La CONMEBOL analiza modificar el sistema de competencia tradicional de las Clasificatorias de cara a la Copa del Mundo 2030.

de cara a la Copa del Mundo 2030. Se discuten dos propuestas de formato inéditas (división por grupos o fases clasificatorias) para aliviar el apretado calendario internacional y reducir los extensos traslados de los futbolistas.

(división por grupos o fases clasificatorias) para aliviar el apretado calendario internacional y reducir los extensos traslados de los futbolistas. La eventual reestructuración genera un intenso debate entre las federaciones sudamericanas, al poner en evaluación la continuidad del formato histórico ‘todos contra todos’.