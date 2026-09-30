Selección Colombia ya tiene posible rival para la siguiente fecha FIFA

Selección de Colombia aún no termina su fecha FIFA de octubre pero ya piensa en sus siguientes rivales por pedido de Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia apenas comienza su nueva etapa después del Mundial 2026 y ya aparecen opciones para la segunda Fecha FIFA del año. El equipo de Néstor Lorenzo tiene amistosos programados para septiembre y octubre, pero empresarios de eventos ya trabajan en posibles encuentros para noviembre.

Una de las posibilidades que tomó fuerza es un doble enfrentamiento contra la Selección de Ecuador en Estados Unidos, con la intención de disputar dos partidos en diferentes ciudades. Por ahora se trata de una posibilidad que se analiza en el entorno de los amistosos y no de un calendario confirmado oficialmente.

El interés también tendría un atractivo deportivo para Colombia, ya que Ecuador fue uno de los rivales que la Tricolor no pudo vencer en las últimas Eliminatorias. De hecho, el antecedente más reciente en territorio colombiano terminó con triunfo de la Tri por 1-0, uno de los resultados que quedó marcado en el camino rumbo al Mundial.

Mientras Néstor Lorenzo afronta su segundo ciclo al frente de Colombia, Ecuador vive una etapa diferente con Marcelo Gallardo como nuevo entrenador. El argentino recién comienza a conocer a los futbolistas de la Tricolor y estos amistosos podrían servir para continuar evaluando alternativas.

Colombia viene de enfrentar a México y tiene programados partidos contra Paraguay y Perú en Estados Unidos. Para noviembre, sin embargo, el calendario oficial ya contempla dos amistosos contra Chile, por lo que por aora sería rumor.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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Ecuador ganó 0-1 a Colombia en su último amistoso. Foto: Getty.

En resumen